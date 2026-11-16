छठ पूजा करने पर विवादों में घिरीं अक्षरा सिंह, वीडियो देख लोगों ने उठाए शादीशुदा होने पर सवाल

वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा, "कुंवारी लड़कियां तो नहीं करतीं, ऊपर से सिंदूर भी लगा रखा है। हर चीज़ को इनको फिल्मी करना है।" वहीं एक अन्य यूजर ने तंज कसते हुए पूछा, "यह तो शादीशुदा औरतें करती हैं ना? क्या वह सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रही हैं?" एक अन्य कमेंट में लिखा था, "फोटोशूट करवा रही है, इससे होगा नहीं छठ कभी।" इस पूरी घटना के बाद से इंटरनेट पर धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं को लेकर एक लंबी बहस छिड़ गई है, हालांकि इस पूरे विवाद पर अभी तक अभिनेत्री की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।