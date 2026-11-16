अभिनेत्री निम्मी के निधन के बाद केयरटेकर के खिलाफ FIR हुई दर्ज, संपत्ति हड़पने के लगे आरोप

बता दें, दिवंगत निम्मी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1949 में फिल्म 'बरसात' से की थी और राज कपूर, देव आनंद व दिलीप कुमार जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम कर अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। उनके पति और मशहूर स्क्रीनराइटर अली रजा के निधन (2007) के बाद से वह जुहू स्थित 'नेहा अपार्टमेंट' में अकेली रह रही थीं। बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उनके और केयरटेकर के बीच जॉइंट बैंक अकाउंट्स खोले गए थे। मार्च 2020 में कोविड-19 के कारण निम्मी के निधन के बाद और उनके गोद लिए हुए बेटे अली सैय्यद परवेज की भी उसी साल दिसंबर में कोविड से यूके में मृत्यु हो जाने के बाद, संपत्ति के हक को लेकर यह पूरा विवाद गहराया है, जिसकी अब पुलिस गहनता से जांच कर रही है।