राम गोपाल वर्मा ने ‘रामायण’ के दूसरे पार्ट को लेकर की बड़ी भविष्यवाणी! ‘KGF 2 का दिया उदाहरण

राम गोपाल वर्मा ने अपने ऑफिशियल X (पूर्व में ट्विटर ) अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने फिल्म को दूसरी बार देखने के बाद अपने अनुभव बताते हुए कहा कि नमित मल्होत्रा की शानदार स्ट्रैटेजी की बदौलत केवल पहले इंस्टॉलमेंट की कमाई से ही पहली फिल्म की, और संभवतः दोनों भागों की कुल लागत वसूल हो जाएगी। फिल्म के भारी-भरकम बजट को लेकर हो रही आलोचनाओं को खारिज करते हुए उन्होंने साफ किया कि रामायण की विशाल दुनिया (World Building) को खड़ा करने में जो पैसा खर्च हुआ है, वह भविष्य में सीक्वल, गेमिंग और अन्य वेंचर्स के लिए बड़े एसेट्स के रूप में काम आएगा।