गुरप्रीत घुग्गी ने लव गिल के सवाल पर दिया रिएक्शन, अफेयर की खबरों के बीच बोले- इससे भी बड़े मुद्दे हैं

अभिनेता ने अपने विचार शेयर करते हुए कहा, "कुछ बड़े मुद्दे हैं जिन पर बात करने की जरूरत है, पंजाब में शांति, सभी को प्यार और सम्मान मिलना, और पंजाब में सभी का विकास होना।" गुरप्रीत घुग्गी का यह संदेश एक बार फिर यह साबित करता है कि एक जिम्मेदार कलाकार और जागरूक नागरिक के तौर पर वे अपनी सामाजिक व क्षेत्रीय जिम्मेदारियों को लेकर कितने संजीदा हैं। जहां एक ओर आज की युवा पीढ़ी और मीडिया अक्सर बेबुनियाद विवादों में उलझे रहते हैं, वहीं घुग्गी ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी प्राथमिकता हमेशा समाज की भलाई और तरक्की रही है।