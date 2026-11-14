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गुरप्रीत घुग्गी ने लव गिल के सवाल पर दिया रिएक्शन, अफेयर की खबरों के बीच बोले- इससे भी बड़े मुद्दे हैं

Gurpreet Ghuggi On Love Gill: पंजाबी अभिनेता गुरप्रीत घुग्गी की लव गिल के साथ अफेयर की काफी समय से चर्चा थी। ऐसे में जब गुरप्रीत से लव को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह शो देखते ही नहीं हैं।
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मुंबई

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Priyanka Dagar

Updated: 14 Nov 2026, 9:49 AM IST

Gurpreet Ghuggi On Love Gill Affair

गुरप्रीत घुग्गी से लव गिल को लेकर पूछा गया सवाल (Photo Source- Instagram/JioHotstar)

Gurpreet Ghuggi On Love Gill Affair: पंजाबी सिनेमा के जाने-माने अभिनेता गुरप्रीत घुग्गी (Gurpreet Ghuggi) एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही में उनसे अभिनेत्री लव गिल (Love Gill) और रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में उनकी भागीदारी को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने बेहद बेबाक और दो टूक अंदाज में अपनी प्रतिक्रिया दी। 55 साल के अभिनेता ने साफ कर दिया कि ऐसे विवादित रियलिटी शोज से उनका दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है और उनके लिए मनोरंजन की दुनिया से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण समाज से जुड़े गंभीर मुद्दे हैं।

गुरप्रीत घुग्गी और लव गिल के अफेयर की उड़ी थी अफवाह

कुछ समय पहले पंजाबी फिल्म 'फरलो' (Farhlo) की शूटिंग के दौरान गुरप्रीत घुग्गी और 29 साल की अभिनेत्री लव गिल के बीच के पेशेवर जुड़ाव को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आई थीं। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर दोनों के कथित रोमांटिक रिश्ते, प्रेग्नेंसी और 5 करोड़ रुपये के सेटलमेंट जैसी कई तरह की बिना वेरिफाइड दावे वाली अफवाहें तेजी से वायरल हुई थीं। लेकिन, उस समय भी गुरप्रीत घुग्गी और लव गिल दोनों ने इन सभी निराधार और मनगढ़ंत आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था और इन्हें महज पब्लिसिटी स्टंट या बकवास बताया था।

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ऐसे में अब एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें गुरप्रीत घुग्गी मीडिया से बात करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान जब उनसे लव गिल के 'बिग बॉस 20' में आने और उस पुराने विवाद को लेकर सवाल पूछा गया, तो गुरप्रीत घुग्गी ने इस पर गहरी बेरुखी और नाराजगी जाहिर की। रिपोर्टर के इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कहा, "मैं वो शो देखता ही नहीं हूं, वो शो मेरे लिए जरूरी ही नहीं है।" उनका यह बेबाक बयान सोशल मीडिया पर फैंस के बीच चर्चा का एक बड़ा केंद्र बन गया है।

"पंजाब में शांति, प्यार और विकास है असली मुद्दा"- गुरप्रीत घुग्गी

सिर्फ विवादों से किनारा करते हुए ही नहीं, बल्कि गुरप्रीत घुग्गी ने बातचीत का रुख समाज और पंजाब से जुड़े असल और जमीनी मुद्दों की तरफ मोड़ दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज के दौर में देश और राज्य के सामने कई ऐसे गंभीर विषय हैं जिन पर बात करने और समाधान ढूंढने की सख्त जरूरत है, बजाए इसके कि लोग फिल्मी गॉसिप और रियलिटी शोज की फालतू की दुनिया में अपना कीमती समय बर्बाद करें।

अभिनेता ने अपने विचार शेयर करते हुए कहा, "कुछ बड़े मुद्दे हैं जिन पर बात करने की जरूरत है, पंजाब में शांति, सभी को प्यार और सम्मान मिलना, और पंजाब में सभी का विकास होना।" गुरप्रीत घुग्गी का यह संदेश एक बार फिर यह साबित करता है कि एक जिम्मेदार कलाकार और जागरूक नागरिक के तौर पर वे अपनी सामाजिक व क्षेत्रीय जिम्मेदारियों को लेकर कितने संजीदा हैं। जहां एक ओर आज की युवा पीढ़ी और मीडिया अक्सर बेबुनियाद विवादों में उलझे रहते हैं, वहीं घुग्गी ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी प्राथमिकता हमेशा समाज की भलाई और तरक्की रही है।

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