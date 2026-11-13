‘4 साल से बात तक नहीं हुई’, आशीष चंचलानी के साथ नाम जुड़ने पर भड़कीं समरीन कौर, लीगल एक्शन की दी धमकी

समरीन कौर ने उन क्रिएटर्स की आलोचना की जो व्यूज पाने के लिए पुरानी तस्वीरों, भ्रामक एडिट्स और बातों को संदर्भ से हटाकर पेश करते हैं। (फोटो सोर्स: @samreenkaur__/instagram)
Samreen Kaur Ashish Chanchlani Controversy: एक्ट्रेस और मॉडल समरीन कौर, जिनकी हाल ही में भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह से सगाई हुई है, ने यूट्यूबर आशीष चंचलानी के साथ अपना नाम जोड़ने वाली वायरल रील्स और वीडियो पर निराशा जताई है। अभिनेत्री ने साफ किया कि पिछले चार सालों से उनका उस यूट्यूबर से कोई संपर्क नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया यूजर्स को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे पुरानी तस्वीरों और क्लिप्स को फैलाकर लोगों को गुमराह करने वाली कहानियां बना रहे हैं।
शुक्रवार, 13 नवंबर को इंस्टाग्राम पर समरीन ने लिखा, "इंटरनेट सच में एक अजीब जगह है, कभी मजेदार, तो कभी निराशाजनक। आज सुबह मैंने देखा कि मेरी कुछ फोटोज एक यूट्यूबर के साथ एडिट करके रील्स के रूप में वायरल की जा रही हैं। उस यूट्यूबर के साथ मैंने 4 साल पहले काम किया था। मैं यह साफ कर देना चाहती हूं कि पिछले चार सालों में हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है और न ही हमने तब से कोई कंटेंट साथ में बनाया है। इसलिए, कृपया व्यूज पाने और मनगढ़ंत कहानियां बनाने के लिए 4 साल पुरानी तस्वीरों और क्लिप्स का इस्तेमाल करना बंद करें।"
उन्होंने आगे साफ करते हुए लिखा, 'कुछ पॉडकास्ट में जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, वो मैं नहीं हूं। उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि पहले स्पष्टीकरण देने के बावजूद, बार-बार उनका नाम विवादों में घसीटा जा रहा है।
समरीन ने उन क्रिएटर्स की भी आलोचना की जो व्यूज पाने के लिए पुरानी तस्वीरों, भ्रामक एडिट्स और बातों को संदर्भ से हटाकर पेश करते हैं। उन्होंने इस हरकत को "गैर-जिम्मेदाराना और बेहद अपमानजनक" बताया। उन्होंने कहा कि अगर कोई क्रिएटर क्लिक पाने के लिए उनके नाम या फोटोज का इस्तेमाल करता है, तो उनकी टीम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी।
उन्होंने लोगों से अपील की कि कोई भी कंटेंट शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई की जांच जरूर कर लें। उन्होंने याद दिलाया कि इसमें असली लोग, उनकी साख और उनके परिवार शामिल होते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हर चीज को क्लिक पाने के लिए कंटेंट में नहीं बदला जाना चाहिए।
इंस्टाग्राम पर क्रिकेटर अर्शदीप सिंह और समरीन कौर ने अपनी सगाई की घोषणा की। कैप्शन में लिखा था, "जिंदगी हमें जो कुछ भी दे सकती थी, उनमें से मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि उसने हमें एक-दूसरे से मिलाया। जिंदगी भर साथ रहने के लिए।
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