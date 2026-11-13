‘4 साल से बात तक नहीं हुई’, आशीष चंचलानी के साथ नाम जुड़ने पर भड़कीं समरीन कौर, लीगल एक्शन की दी धमकी

शुक्रवार, 13 नवंबर को इंस्टाग्राम पर समरीन ने लिखा, "इंटरनेट सच में एक अजीब जगह है, कभी मजेदार, तो कभी निराशाजनक। आज सुबह मैंने देखा कि मेरी कुछ फोटोज एक यूट्यूबर के साथ एडिट करके रील्स के रूप में वायरल की जा रही हैं। उस यूट्यूबर के साथ मैंने 4 साल पहले काम किया था। मैं यह साफ कर देना चाहती हूं कि पिछले चार सालों में हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है और न ही हमने तब से कोई कंटेंट साथ में बनाया है। इसलिए, कृपया व्यूज पाने और मनगढ़ंत कहानियां बनाने के लिए 4 साल पुरानी तस्वीरों और क्लिप्स का इस्तेमाल करना बंद करें।"