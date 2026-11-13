‘उन्हें लड़की पसंद नहीं तो दूसरी को ले लो’, बॉलीवुड एक्ट्रेस मंदाकिनी ने बताया 80 के दशक में चलती थी हीरो की मर्जी

Mandakini on 80s Male Dominated Bollywood: बॉलीवुड में कई कलाकार ऐसे हैं जो अपनी पहली ही फिल्म से मशहूर हो गए, लेकिन मंदाकिनी को जो स्टारडम मिला, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। बता दें कि फिल्मों में आने से पहले मंदाकिनी का असली नाम यास्मीन जोसेफ और उन्होंने 1985 में फिल्म 'राम तेरी गंगा मैली' से बॉलीवुड में कदम रखा था। इस फिल्म में उनके साथ राजीव कपूर थे। दोनों की ही ये डेब्यू फिल्म थी। फिल्म में उनकी खूबसूरती ने लोगों पर गहरी छाप छोड़ी और वे बहुत जल्द हर घर में जानी-पहचानी हस्ती बन गईं। फिर भी, उनका जादू उन्हें पुरुष-प्रधान फिल्म इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाइयों से नहीं बचा सका। कई बार उन्हें सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि कोई हीरो उनके साथ काम नहीं करना चाहता था।