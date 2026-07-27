38 साल बाद, मिथुन चक्रवर्ती संग सुपरहिट गाने को याद कर भावुक हुईं मंदाकिनी, बोलीं- ‘कुछ गाने कभी फीके नहीं पड़ते’

हाल ही में वेटरन एक्ट्रेस मंदाकिनी ने अपने फिल्मी करियर के सबसे मशहूर गानों में से एक को याद करते हुए फैंस को पुरानी यादों से रू-ब-रू कराया है। अभिनेत्री ने सदाबहार गाने "जूली जूली जॉनी का दिल तुमपे आया जूली" का एक वीडियो शेयर किया और दर्शकों को याद दिलाया कि रिलीज के दशकों बाद भी क्यों ये गाना इतना लोकप्रिय है। उन्होंने लिखा, "कुछ गाने कभी पुराने नहीं होते… 'जूली जूली' एक बार फिर लोगों का दिल जीत रहा है। कौन-कौन इसे बार-बार सुन रहा है?"