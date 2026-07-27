38 साल बाद, मिथुन चक्रवर्ती संग सुपरहिट गाने को याद कर भावुक हुईं मंदाकिनी, बोलीं- ‘कुछ गाने कभी फीके नहीं पड़ते’

मिथुन चक्रवर्ती के साथ गाने को याद कर भावुक हुईं मंदाकिनी। (फोटो सोर्स: instagram-mandakiniofficial)
Mithun Chakraborty Mandakini Julie Julie song: 1985 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'राम तेरी गंगा मैली' में राज कपूर के साथ अपने यादगार रोल के लिए मशहूर मंदाकिनी, 80 के दशक की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक थीं। भूरी-हरी आंखों वाली इस अभिनेत्री ने 1990 के दशक के मिड में फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने से पहले मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा और आदित्य पंचोली जैसे बड़े सितारों के साथ कई सफल फिल्मों में काम किया।
1988 में रिलीज हुई फिल्म 'जीते हैं शान से' का गाना "जूली जूली जॉनी का दिल तुमपे आया जूली" आज भी बॉलीवुड के सबसे यादगार गानों में से एक है। एनर्जी से भरपूर इस गाने में मंदाकिनी और मिथुन चक्रवर्ती की जोड़ी की जबरदस्त केमेस्ट्री देखने को मिलती है।
हाल ही में वेटरन एक्ट्रेस मंदाकिनी ने अपने फिल्मी करियर के सबसे मशहूर गानों में से एक को याद करते हुए फैंस को पुरानी यादों से रू-ब-रू कराया है। अभिनेत्री ने सदाबहार गाने "जूली जूली जॉनी का दिल तुमपे आया जूली" का एक वीडियो शेयर किया और दर्शकों को याद दिलाया कि रिलीज के दशकों बाद भी क्यों ये गाना इतना लोकप्रिय है। उन्होंने लिखा, "कुछ गाने कभी पुराने नहीं होते… 'जूली जूली' एक बार फिर लोगों का दिल जीत रहा है। कौन-कौन इसे बार-बार सुन रहा है?"
बता दें कि तकरीबन 4 दशक पहले रिलीज हुआ ये गाना जबरदस्त हिट हुआ और आज भी बॉलीवुड संगीत प्रेमियों के बीच पॉपुलर है। इस यादगार गाने को अनु मलिक ने कंपोज किया था और उन्होंने कविता कृष्णमूर्ति के साथ इसे गाया भी था। जबकि इसके बोल दिग्गज गीतकार इंदीवर ने लिखे थे।
राज कपूर की 1985 की क्लासिक फिल्म 'राम तेरी गंगा मैली' में गंगा का किरदार निभाने के बाद मंदाकिनी पूरे देश में मशहूर हो गईं थीं। उनके अभिनय की खूब तारीफ हुई और उन्होंने उस दशक की टॉप अभिनेत्रियों में अपनी जगह बनाई। बाद में उन्होंने 'डांस डांस', 'प्यार करके देखो', 'जीते हैं शान से' और अन्य कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों के जरिए उन्होंने एक सफल करियर बनाया और 1980 के दशक तक दर्शक उनको बहुत पसंद करने लगे।
शादी के बाद मंदाकिनी धीरे-धीरे एक्टिंग से दूर हो गईं और कई सालों तक लाइमलाइट से दूर रहीं। भले ही वो फिल्मों से दूर रहीं, लेकिन फैंस के बीच उनकी लोकप्रियता कभी कम नहीं हुई। हाल के सालों में, एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो गई हैं। वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अक्सर पुरानी यादें, पुरानी फोटोज और अपनी फिल्मों से जुड़ी कहानियां शेयर करती रहती हैं, और अपने फैंस को अपने करियर के कुछ सबसे यादगार पलों से मिलवाती हैं।
बता दें, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से दूर, मंदाकिनी एक शांत पारिवारिक जीवन बिता रही हैं। उन्होंने पूर्व बौद्ध भिक्षु डॉ. काग्युर टी. रिम्पोचे ठाकुर से शादी की है; उनकी शादी 1990 के दशक की शुरुआत में हुई थी। इस कपल के दो बच्चे हैं - रब्बिल ठाकुर और रब्जे इनाया ठाकुर। हालांकि, मंदाकिनी अब बड़े पर्दे पर रेगुलर तौर पर नजर नहीं आतीं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से वो अपने चाहने वालों से जुड़ी रहती हैं।
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