27 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

38 साल बाद, मिथुन चक्रवर्ती संग सुपरहिट गाने को याद कर भावुक हुईं मंदाकिनी, बोलीं- ‘कुछ गाने कभी फीके नहीं पड़ते’

Mandakini Julie Julie Song: 80-90 के दशक की फेमस एक्ट्रेस मंदाकिनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मिथुन चक्रवर्ती के साथ के सुपरहिट गाने 'Julie Julie' को याद करते हुए थ्रोबैक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि कुछ गाने कभी पुराने नहीं होते', जिसपर फैंस भी कर रहे हैं कमेंट्स।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Jul 27, 2026

Mandakini Julie Julie song

मिथुन चक्रवर्ती के साथ गाने को याद कर भावुक हुईं मंदाकिनी। (फोटो सोर्स: instagram-mandakiniofficial)

Mithun Chakraborty Mandakini Julie Julie song: 1985 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'राम तेरी गंगा मैली' में राज कपूर के साथ अपने यादगार रोल के लिए मशहूर मंदाकिनी, 80 के दशक की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक थीं। भूरी-हरी आंखों वाली इस अभिनेत्री ने 1990 के दशक के मिड में फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने से पहले मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा और आदित्य पंचोली जैसे बड़े सितारों के साथ कई सफल फिल्मों में काम किया।

1988 में रिलीज हुई फिल्म 'जीते हैं शान से' का गाना "जूली जूली जॉनी का दिल तुमपे आया जूली" आज भी बॉलीवुड के सबसे यादगार गानों में से एक है। एनर्जी से भरपूर इस गाने में मंदाकिनी और मिथुन चक्रवर्ती की जोड़ी की जबरदस्त केमेस्ट्री देखने को मिलती है।

हाल ही में वेटरन एक्ट्रेस मंदाकिनी ने अपने फिल्मी करियर के सबसे मशहूर गानों में से एक को याद करते हुए फैंस को पुरानी यादों से रू-ब-रू कराया है। अभिनेत्री ने सदाबहार गाने "जूली जूली जॉनी का दिल तुमपे आया जूली" का एक वीडियो शेयर किया और दर्शकों को याद दिलाया कि रिलीज के दशकों बाद भी क्यों ये गाना इतना लोकप्रिय है। उन्होंने लिखा, "कुछ गाने कभी पुराने नहीं होते… 'जूली जूली' एक बार फिर लोगों का दिल जीत रहा है। कौन-कौन इसे बार-बार सुन रहा है?"

'जीते हैं शान से' फिल्म का है ये सुपरहिट गाना

बता दें कि तकरीबन 4 दशक पहले रिलीज हुआ ये गाना जबरदस्त हिट हुआ और आज भी बॉलीवुड संगीत प्रेमियों के बीच पॉपुलर है। इस यादगार गाने को अनु मलिक ने कंपोज किया था और उन्होंने कविता कृष्णमूर्ति के साथ इसे गाया भी था। जबकि इसके बोल दिग्गज गीतकार इंदीवर ने लिखे थे।

मंदाकिनी का स्टारडम तक का सफर

राज कपूर की 1985 की क्लासिक फिल्म 'राम तेरी गंगा मैली' में गंगा का किरदार निभाने के बाद मंदाकिनी पूरे देश में मशहूर हो गईं थीं। उनके अभिनय की खूब तारीफ हुई और उन्होंने उस दशक की टॉप अभिनेत्रियों में अपनी जगह बनाई। बाद में उन्होंने 'डांस डांस', 'प्यार करके देखो', 'जीते हैं शान से' और अन्य कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों के जरिए उन्होंने एक सफल करियर बनाया और 1980 के दशक तक दर्शक उनको बहुत पसंद करने लगे।

सालों बाद सोशल मीडिया पर एक्टिव हुईं हैं मंदाकिनी

शादी के बाद मंदाकिनी धीरे-धीरे एक्टिंग से दूर हो गईं और कई सालों तक लाइमलाइट से दूर रहीं। भले ही वो फिल्मों से दूर रहीं, लेकिन फैंस के बीच उनकी लोकप्रियता कभी कम नहीं हुई। हाल के सालों में, एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो गई हैं। वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अक्सर पुरानी यादें, पुरानी फोटोज और अपनी फिल्मों से जुड़ी कहानियां शेयर करती रहती हैं, और अपने फैंस को अपने करियर के कुछ सबसे यादगार पलों से मिलवाती हैं।

1990 के दशक में की थी शादी

बता दें, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से दूर, मंदाकिनी एक शांत पारिवारिक जीवन बिता रही हैं। उन्होंने पूर्व बौद्ध भिक्षु डॉ. काग्युर टी. रिम्पोचे ठाकुर से शादी की है; उनकी शादी 1990 के दशक की शुरुआत में हुई थी। इस कपल के दो बच्चे हैं - रब्बिल ठाकुर और रब्जे इनाया ठाकुर। हालांकि, मंदाकिनी अब बड़े पर्दे पर रेगुलर तौर पर नजर नहीं आतीं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से वो अपने चाहने वालों से जुड़ी रहती हैं।

‘असली नेता 3 घंटे की फिल्म, नकली सिर्फ 30 सेकंड की रील’, शेखर सुमन ने Shekhar Tonite में नेताओं पर कसा तंज

ये भी पढ़ें
Shekhar Suman Shekhar Tonite

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Updated on:

27 Jul 2026 03:06 pm

Published on:

27 Jul 2026 03:05 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 38 साल बाद, मिथुन चक्रवर्ती संग सुपरहिट गाने को याद कर भावुक हुईं मंदाकिनी, बोलीं- ‘कुछ गाने कभी फीके नहीं पड़ते’

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

यशस्वी जायसवाल और मृणाल ठाकुर की उड़ी डेटिंग की अफवाहें, वीडियो पर फैंस ने किए कमेंट

Mrunal Thakur Yashasvi Jaiswal dating rumours video viral in bandra mumbai cafe fans reaction
बॉलीवुड

CJP आंदोलन के खत्म होते ही राम गोपाल वर्मा का शिक्षा प्रणाली पर बड़ा दावा, AI को लेकर दी चेतावनी

Ram Gopal Varma On NEET is not the issue ai is bigger threat after cjp protest jantar mantar
बॉलीवुड

“मुझे बनाओ शिक्षा मंत्री”, कंगना रनौत का वायरल नोट निकला AI-जनरेटेड, फैंस हुए हैरान

Kangana Ranaut Fake ai generated post reveals truth Request PM Modi To Make Her Education Minister
बॉलीवुड

CJP फाउंडर अभिजीत दीपके को प्रियंका चोपड़ा ने किया फॉलो, फैंन बोले- आने वाला है नया प्रोजेक्ट?

Priyanka Chopra Instagram follows CJP Founder Abhijeet Dipke fans said collaboration preparation for new project
बॉलीवुड

36 दिन बाद CJP का आंदोलन हुआ खत्म तो अनुपम खेर ने किया पोस्ट, PM मोदी के समर्थन में उतरे एक्टर

Anupam Kher on Narendra Modi disrespectful language use in CJP jantar mantar protest and dharmendra pradhan resign
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.