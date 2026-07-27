यशस्वी जायसवाल और मृणाल ठाकुर की उड़ी डेटिंग की अफवाहें, वीडियो पर फैंस ने किए कमेंट

Mrunal Thakur Yashasvi Jaiswal dating rumours: बॉलीवुड अभिनेत्री मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) और भारत के उभरते युवा क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) इन दिनों अपनी एक कैजुअल मुलाकात को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आने के बाद ले इंटरनेट पर दोनों के डेटिंग करने की अफवाहों ने जोर पकड़ लिया है। इस वायरल क्लिप के सामने आते ही फैंस दोनों के बीच नए रोमांस को लेकर कयास लगा रहे हैं। वहीं, इससे पहले मृणाल ठाकुर का नाम साउथ के सुपरस्टार धनुष के साथ भी जोड़ा जो चुका है।