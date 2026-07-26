धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर भड़के रणवीर शौरी, बोले- सरकार ने ‘कॉकरोच’ की सुन ली

वहीं, जब एक यूजर ने उनसे पूछा कि क्या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, तो रणवीर ने स्थिति साफ करते हुए कहा कि इस्तीफा पहले हो जाना चाहिए था। उन्होंने लिखा, "हां, लेकिन सड़कों पर लोगों द्वारा पूरे माहौल को बंधक बनाए जाने से पहले ही यह कदम उठा लिया जाना चाहिए था। अब ऐसा लगता है कि सरकार समर्थकों की नहीं, बल्कि सड़कों पर मौजूद 'कॉकरोच' की सुनती है!" अब ऐसे में एक यूजर ने लिखा, 'यह दुख की बात है कि दिल्ली के लोगों ने इन 'कॉकरोचों' (कीड़े-मकोड़ों) के बुरे मंसूबों का विरोध करने और उन्हें नाकाम करने के बजाय अपने प्रधानमंत्री को निराश किया।" दूसरे ने लिखा,