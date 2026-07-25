गोविंदा-करिश्मा कपूर के बीच था प्यार? सालों बाद शगुफ्ता अली ने दिया जवाब, सुनीता आहूजा के बर्ताव पर कही ये बात

Govinda-Karisma Kapoor Affair: 90 के दशक में गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी हिंदी सिनेमा की सबसे सफल ऑनस्क्रीन जोड़ियों में गिनी जाती थी। दोनों ने साथ मिलकर एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में दीं। उनकी कैमिस्ट्री को दर्शकों ने इतना पसंद किया कि लंबे समय तक यह जोड़ी बॉक्स ऑफिस की गारंटी बन गई। हालांकि, फिल्मों से ज्यादा दोनों के रिश्ते को लेकर भी तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं। अब वर्षों बाद अभिनेत्री शगुफ्ता अली ने एक इंटरव्यू में उस दौर को याद करते हुए गोविंदा, करिश्मा कपूर और सुनीता आहूजा से जुड़े कई दिलचस्प किस्से साझा किए हैं।