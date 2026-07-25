‘कम से कम बॉलीवुड से किसी ने तो असम की बात की’, Assam Flood पर भूमि पेडनेकर के वीडियो पर फैंस कर रहे कमेंट्स

भूमि पेडनेकर के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कई यूजर्स ने असम के बाढ़ पीड़ितों के लिए आवाज उठाने पर उनकी सराहना की। एक यूजर ने लिखा, "असम के प्रति इतनी चिंता दिखाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।" वहीं दूसरे ने कहा, "हमें देखने के लिए धन्यवाद मैम, कम से कम कोई तो असम को भारत का हिस्सा मानता है।" एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, "कम से कम बॉलीवुड से किसी ने तो असम में आई बाढ़ के लिए आवाज उठाई… ढेर सारा प्यार और सम्मान।" इन प्रतिक्रियाओं से साफ है कि लोगों ने भूमि की इस पहल की जमकर तारीफ की और इसे संवेदनशील कदम बताया।