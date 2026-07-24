Ramayana Trailer Release: रिलीज से कुछ घंटे पहले पोस्टपोन हुआ ‘रामायण’ का ट्रेलर रिलीज, जानें क्या है कारण

Ramayana Trailer Postponed: रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज होने वाला था। फैंस सुबह से ही ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन लॉन्च से कुछ घंटे पहले मेकर्स ने इसे टालने का ऐलान कर सभी को चौंका दिया। हालांकि, इसके पीछे की वजह सामने आने के बाद फैंस की उत्सुकता और भी बढ़ गई है। निर्माता नमित मल्होत्रा ने बताया कि फिल्म अब हॉलीवुड की बड़ी स्टूडियो कंपनी सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के साथ वैश्विक स्तर पर रिलीज होगी। इसी कारण ट्रेलर भी अब पूरी दुनिया में एक साथ लॉन्च किया जाएगा।