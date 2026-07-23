CJP प्रोटेस्ट पर सलमान खान का दूसरा ट्वीट- छात्रों से घर लौटने को कहा, पहले आंदोलन को बताया था सही रास्ता

सलमान खान ने सोशल मीडिया साइट 'X' पर अपनी एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि पढ़ाई और छात्रों की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रों और उनके माता-पिता को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले पर प्रतिक्रिया दे चुके हैं और उन्हें भरोसा है कि पेपर लीक के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सलमान ने छात्रों से अपील करते हुए कहा कि अब उन्हें अपने घर और परिवार के पास लौट जाना चाहिए।