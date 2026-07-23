‘कभी नास्तिक टॉपर नहीं देखा’ कंगना रनौत ने NEET UG 2026 की टॉपर वैष्णवी दास पर दिया बयान, वायरल हुआ पोस्ट

संसद के मानसून सत्र के दौरान मीडिया से बात करते हुए कंगना रनौत ने देश भर में NEET पेपर लीक को लेकर हो रहे उग्र प्रदर्शनों की आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि संसद हर मुद्दे पर खुलकर बात करने और सरकार की जवाबदेही तय करने की सही जगह है। कंगना ने कहा कि विपक्ष और प्रदर्शनकारी सड़कों पर हंगामा और अफरा-तफरी मचाने के बजाय संसद में सवाल उठाएं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना ने कहा, "आप सरकार पर यह तय करने का दबाव नहीं बना सकते कि किसे पद से निकालना है और किसे रखना है। इस तरह का दबाव बनाना सही नहीं है।"