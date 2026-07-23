“गणेश लाता था लीक पेपर” CJP आंदोलन को सपोर्ट कर बुरे फंसे सलमान खान, पुराना वीडियो देख लोगों ने कहा- पाखंडी

Salman Khan NEET paper leak controversy: बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान (Salman Khan) इन दिनों कथित NEET पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में सामने आए हैं। लेकिन जैसे ही उनका सपोर्ट वाला पोस्ट सामने आया लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। सलमान खान द्वारा छात्रों के हक में सोशल मीडिया पोस्ट करने के तुरंत बाद उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो गया है। इस क्लिप में सलमान और उनके पिता सलीम खान 'द कपिल शर्मा शो' में सलमान के स्कूल के दिनों में लीक पेपर से पास होने का किस्सा सुनाते दिख रहे हैं। इस वीडियो के सामने आते ही इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है।