जंतर-मंतर बवाल और NEET पेपर लीक पर भड़के नसीरुद्दीन शाह, छात्रों को दिया समर्थन, बोले- मैं गुस्से से खोल रहा हूं

Naseeruddin Shah On NEET paper leak protest: सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपने बेबाक बयान रखने वाले बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह (Naseeruddin Shah) भड़क उठे हैं। उन्होंने आखिरकार 20 जुलाई को 'चलो संसद' मार्च के दौरान हुई हिंसा और जंतर-मंतर पर जारी छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर सरकार पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। NEET पेपर लीक कांड के विरोध में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई और हिंसक झड़पों के वीडियो देखने के बाद नसीरुद्दीन शाह का गुस्सा फूट पड़ा है। इंस्टाग्राम पर एक भावुक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने छात्रों पर बल प्रयोग करने वालों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ये सबकुछ याद रखा जाएगा।