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जंतर-मंतर बवाल और NEET पेपर लीक पर भड़के नसीरुद्दीन शाह, छात्रों को दिया समर्थन, बोले- मैं गुस्से से खोल रहा हूं

Naseeruddin Shah Video: NEET पेपर लीक कांड को लेकर जंतर-मंतर पर हंगामा मचा हुआ है। छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई हो रही है। लोग सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसपर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह का गुस्सा फूटा है। उन्होंने बेबाक बयान दिया है और कहा है कि जो हो रहा है वो सब याद रखा जाएगा।
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मुंबई

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Priyanka Dagar

Jul 22, 2026

Naseeruddin Shah blast on NEET protest and jantar mantar violence said sab kuch yaad rakha jayega

अभिनेता नसीरुद्दीन शाह (Photo Source- Naseeruddin Shah Instagram)

Naseeruddin Shah On NEET paper leak protest: सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपने बेबाक बयान रखने वाले बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह (Naseeruddin Shah) भड़क उठे हैं। उन्होंने आखिरकार 20 जुलाई को 'चलो संसद' मार्च के दौरान हुई हिंसा और जंतर-मंतर पर जारी छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर सरकार पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। NEET पेपर लीक कांड के विरोध में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई और हिंसक झड़पों के वीडियो देखने के बाद नसीरुद्दीन शाह का गुस्सा फूट पड़ा है। इंस्टाग्राम पर एक भावुक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने छात्रों पर बल प्रयोग करने वालों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ये सबकुछ याद रखा जाएगा।

नसीरुद्दीन शाह का NEET पेपर लीक पर गुस्सा

नसीरुद्दीन शाह ने वीडियो में अपने जज्बातों पर काबू पाते हुए बेहद तीखे लहजे में कहा, "इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल रहा हूं यह देखकर कि हमारे बच्चों के साथ किस तरह ज़ुल्म का बर्ताव किया जा रहा है... उन गुंडों के हाथों जो मुझे अमेरिका के एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और यह भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन जंरूर मिलेगा।"

नसीरुद्दीन शाह ने आंदोलनकारी युवाओं का हौसला बढ़ाते हुए आगे कहा, "इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत न हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है और बहुत से लोग आपके साथ खड़े हैं। मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है और अब वह उम्मीद और मजबूत हो गई है। आप अपनी लड़ाई लड़ते रहें, हम आपके साथ हैं।"

नसीरुद्दीन शाह हुए प्रदर्शन में शामिल?

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा, जिसमें दावा किया गया कि नसीरुद्दीन शाह अपने बेटों विवान शाह और इमाद शाह के साथ जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे थे। वहीं, पड़ताल में यह दावा पूरी तरह फर्जी निकला; दरअसल वह क्लिप मुंबई के रीगल सिनेमा में आयोजित एक फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान का था।

मुंबई तक फैली आंदोलन की आग

यह विरोध प्रदर्शन अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के समर्थन में कार्यकर्ता और छात्र मुंबई में भी सड़कों पर उतर आए हैं। स्थिति को बिगड़ते देख मुंबई पुलिस ने धारा 144 के तहत कड़े कदम उठाए हैं। पुलिस ने 23 जुलाई से 6 अगस्त तक पांच या उससे ज्यादा लोगों के एक जगह जमा होने, जुलूस निकालने, लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने और पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह रोक लगा दी है।

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Updated on:

22 Jul 2026 07:03 am

Published on:

22 Jul 2026 06:57 am

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