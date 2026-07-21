अरिजीत सिंह के ‘आवारापन 2’ के गाने पर मैनेजर ने बताई सच्चाई, बोलीं- नहीं किया कोई कमबैक

साल की शुरुआत में प्लेबैक सिंगिंग से अचानक संन्यास यानी रिटायरमेंट की घोषणा करने के बाद, अरिजीत का यह गाना कई महीनों बाद रिलीज हुआ पहला ट्रैक है। उनके कमबैक की खबरों को नकारते हुए अरिजीत के मैनेजर ने मीडिया को बताया, "अरिजीत सिंह प्लेबैक सिंगिंग में कोई वापसी नहीं कर रहे हैं। वह बस उन गानों और प्रोजेक्ट्स को पूरा कर रहे हैं जो उनके रिटायरमेंट की घोषणा करने से पहले ही साइन और फाइनल हो चुके थे। ये सभी उनके पुराने कमिटमेंट्स हैं।" संगीतकार अमाल मलिक द्वारा कंपोज किए गए और रश्मि विराग के लिखे इस खूबसूरत गीत 'यह आवारापन' को 21 जुलाई को सभी प्रमुख म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर जारी कर दिया गया है।