इस हफ्ते थिएटर और OTT रिलीज में छिपे हैं ये 5 बड़े सरप्राइज, कहीं है कोर्टरूम ड्रामा तो कहीं बारिश और रोमांस

Hindi Movies Releasing This Week: सिनेमा घर हो या OTT और सिनेमाघरों में हर हफ्ते कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होती हैं। मगर देखा जाए तो आमतौर पर दर्शकों का ध्यान बड़े सितारों और ज्यादा चर्चा में रहने वाले प्रोजेक्ट्स पर होता है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी रिलीज भी होती हैं जो बिना ज्यादा शोर-शराबे के आती हैं और अपने जबरदस्त कॉन्सेप्ट और कहानी से बाद में लोगों की पसंद बन जाती हैं। और आज हम कुछ ऐसी ही फिल्मों की बात करने जा रहे हैं जो 22 से 26 जुलाई के बीच ओटीटी और थिएटर्स में रिलीज होने वाली हैं और इनके कंटेंट में भी आपको जबरदस्त सरप्राइज मिलेंगे। आइए जानते हैं इन हिंदी फिल्मों के बारे में।