'द इंडिया स्टोरी' का दमदार ट्रेलर हुआ रिलीज। (फोटो सोर्स: X - @shreyastalpade1)
The India Story Trailer: 'वेलकम टू द जंगल' में अपनी एक्टिंग से हंसाने के बाद, श्रेयस तलपड़े 'द इंडिया स्टोरी' नाम की फिल्म के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करने के लिए तैयार हैं। इस फिल्म में काजल अग्रवाल भी अहम किरदार में नजर आ रहीं हैं। आज यानी शनिवार को फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' का ट्रेलर रिलीज किया गया है। ट्रेलर में खाने में कीटनाशकों की मिलावट के मुद्दे पर आधारित एक दमदार कोर्टरूम ड्रामा की कहानी है। श्रेयस तलपड़े ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि ये हिम्मत और सच के लिए लड़ने की कहानी है। वहीं, ट्रेलर में काजल अग्रवाल को भी अहम स्क्रीन स्पेस मिला है और उनका दमदार अभिनय दर्शकों का ध्यान खींच रहा है।
तलपड़े ने सोशल मीडिया पर 'द इंडिया स्टोरी' का ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा, "कुछ लड़ाइयां दुख से शुरू होती हैं। कुछ हिम्मत से। ये पक्के इरादे की कहानी है!"
ट्रेलर से पता चल रहा है कि फिल्म एक पिता और एक वकील के इर्द-गिर्द घूमती है जो खाने में कीटनाशक की मिलावट के खिलाफ लड़ रहे हैं। फिल्म दमदार लग रही है और ट्रेलर में कई ऐसे सीन हैं जो हमारा ध्यान खींचते हैं। ट्रेलर में श्रेयस प्रभावशाली हैं, लेकिन काजल को ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला है और वकील के रूप में उनकी एक्टिंग बहुत मज़बूत लग रही है। हम निश्चित रूप से 'द इंडिया स्टोरी' में उनके अभिनय का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
फिल्म के बारे में बात करते हुए काजल अग्रवाल ने कहा, "'द इंडिया स्टोरी' का हिस्सा बनना एक बहुत ही सार्थक अनुभव रहा है। मेरा किरदार मुश्किल हालात के बावजूद सच के लिए खड़ा होता है, और यही जज्बा इस फिल्म को खास बनाता है। मुझे उम्मीद है कि ट्रेलर दर्शकों से जुड़ेगा और उन्हें बड़े पर्दे पर इस दमदार कहानी को देखने के लिए उत्साहित करेगा।"
श्रेयस ने कहा, "ट्रेलर 'द इंडिया स्टोरी' के इमोशंस को दिखाता है। ये एक आम आदमी की सिस्टम से असाधारण चुनौती के खिलाफ लड़ाई की कहानी है, जो उम्मीद और दृढ़ संकल्प से प्रेरित है। मुझे विश्वास है कि दर्शक इसकी भावनाओं और संदेश से जुड़ेंगे, और मैं उत्साहित हूं कि हर कोई 24 जुलाई को सिनेमाघरों में इस फिल्म का अनुभव करेगा।"
जी स्टूडियोज और एमआईजी प्रोडक्शन एंड स्टूडियोज द्वारा प्रस्तुत इस फिल्म का निर्देशन चेतन डीके ने किया है, जबकि इसकी कहानी और निर्माण सागर बी. शिंदे ने किया है।
'द इंडिया स्टोरी' 24 जुलाई, 2026 को रिलीज होने वाली है। उसी दिन कोई बड़ी बॉलीवुड रिलीज नहीं हो रही है। हालांकि, 23 जुलाई, 2026 को थलापति विजय की 'जना नायकन' बड़े पर्दे पर रिलीज होने के लिए तैयार है। इस तमिल फिल्म को हिंदी में भी डब करके रिलीज किया जाएगा, इसलिए 'द इंडिया स्टोरी' को कड़ी टक्कर मिल सकती है। वहीं, श्रेयस और काजल स्टारर फिल्म को भी तमिल में डब करके रिलीज किया जाएगा।
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