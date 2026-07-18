The India Story Trailer: 'वेलकम टू द जंगल' में अपनी एक्टिंग से हंसाने के बाद, श्रेयस तलपड़े 'द इंडिया स्टोरी' नाम की फिल्म के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करने के लिए तैयार हैं। इस फिल्म में काजल अग्रवाल भी अहम किरदार में नजर आ रहीं हैं। आज यानी शनिवार को फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' का ट्रेलर रिलीज किया गया है। ट्रेलर में खाने में कीटनाशकों की मिलावट के मुद्दे पर आधारित एक दमदार कोर्टरूम ड्रामा की कहानी है। श्रेयस तलपड़े ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि ये हिम्मत और सच के लिए लड़ने की कहानी है। वहीं, ट्रेलर में काजल अग्रवाल को भी अहम स्क्रीन स्पेस मिला है और उनका दमदार अभिनय दर्शकों का ध्यान खींच रहा है।