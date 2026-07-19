Ramayana Trailer Leak: रणबीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म 'रामायण' पिछले कई महीनों से चर्चा में बनी हुई है। फिल्म का हर अपडेट फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ा रहा है। इसी बीच दिल्ली में आयोजित फिल्म के 'प्रथम संकल्प' लॉन्च इवेंट के बाद सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो वायरल होने लगे, जिन्हें फिल्म के ट्रेलर का हिस्सा बताया जा रहा है। हालांकि इन वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इंटरनेट पर इनके सामने आने के बाद फिल्म को लेकर नई बहस शुरू हो गई है।