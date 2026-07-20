धर्मेंद्र के बाद टूटा परिवार, हेमा मालिनी बोलीं- ‘ईशा और अहाना अब भी उबरने की कोशिश कर रही हैं’

हेमा मालिनी के लिए पहला सरप्राइज बेटी अहाना देओल का एक भावुक खत था। इसमें अहाना ने अपनी मां की हिम्मत, मेहनत और जीवनभर के समर्पण की जमकर तारीफ की। उन्होंने लिखा कि हेमा उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हैं और उनकी उपलब्धियां हमेशा प्रेरित करती हैं। अहाना ने कहा कि उनकी मां ने उन्हें सिखाया कि मुश्किल हालात में भी खुद पर विश्वास बनाए रखना ही असली हिम्मत है। उन्होंने यह भी कहा कि हेमा और धर्मेंद्र के रिश्ते से ही उन्हें परिवार, प्यार और संस्कारों की सीख मिली। अपनी मां को प्रेरणा बताते हुए अहाना ने लिखा कि उनका जोश, डांस, काम और समाज सेवा का जज्बा आज भी उन्हें हर दिन प्रेरित करता है और वह दुनिया की सबसे अच्छी मां और दादी/नानी हैं।