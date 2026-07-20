धर्मेंद्र के बाद टूटा परिवार, हेमा मालिनी बोलीं- ‘ईशा और अहाना अब भी उबरने की कोशिश कर रही हैं’

धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुईं हेमा मालिनी। (फोटो सोर्स: Instagram- dreamgirlhemamalini/imeshadeol)
Hema Malini Got Emotional Remembering Dharmendra: वेटरन एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी अपने पति, मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र के बारे में बात करते हुए भावुक हो गईं, जिनका पिछले साल लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। साथ बिताए दशकों के सफर को याद करते हुए, उन्होंने उन्हें अपना सबसे बड़ा समर्थक बताया और कहा कि उनके प्रोत्साहन ने उनकी निजी जिंदगी और प्रोफेशनल करियर, दोनों को संवारने में अहम भूमिका निभाई।
हाल ही में 'रिपब्लिक वर्ल्ड' के साथ इंटरव्यू के दौरान धर्मेंद्र के अटूट समर्थन के बारे में बात करते हुए हेमा मालिनी ने कहा, "इस बारे में बात करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं भगवान की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इतना बेहतरीन जीवनसाथी दिया, जिनकी यादें मैं जिंदगी भर संजोकर रखूंगी। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। वो मेरी जिंदगी और मेरे करियर, हर चीज में मेरी ताकत का एक मजबूत सहारा थे।"
उन्होंने आगे बताया कि धर्मेंद्र ने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की कि शादी के बाद वो अपना करियर छोड़ दें। इसके बजाय, उन्होंने उन्हें वो काम जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जो उन्हें पसंद था।
हेमा मालिनी ने बताया, "उन्होंने मुझे शादी के बाद सब कुछ करने की इजाजत दी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि 'घर पर बैठो'। वो जानते थे कि मैं एक कलाकार हूं, एक डांसर हूं। उन्होंने मेरी तरक्की देखी थी, इसलिए उन्होंने हमेशा मुझे अपनी फिल्में और डांस जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। वो हमेशा कहते थे, 'तुम्हें यह करते रहना चाहिए। कुछ भी मत छोड़ो'।"
दिग्गज एक्ट्रेस ने धर्मेंद्र के परिवार और साथ रहने के प्रति गहरे लगाव के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया, "उन्हें परिवार और हम सबके साथ रहने का बहुत शौक था। वो हमेशा कहते थे, 'साथ रहो। कभी अकेले मत रहो। हमेशा बच्चों के साथ रहो।'
हेमा ने साथ बिताई खूबसूरत जिंदगी के लिए उनका आभार व्यक्त किया, वहीं उन्होंने यह भी माना कि एक भावनात्मक खालीपन बना हुआ है, खासकर उनकी बेटियों ईशा और अहाना के लिए। उन्होंने कहा, "मैं खुश हूं, लेकिन साथ ही मुझे बहुत दुख भी होता है जब मैं अपनी दोनों बेटियों को इस बात से बहुत दुखी देखती हूं कि पापा अब हमारे बीच नहीं हैं। उस खालीपन को कभी नहीं भरा जा सकता।"
दिग्गज एक्ट्रेस हेमा मालिनी तब भावुक हो गईं जब उन्हें अपनी बेटियों, अहाना देओल और ईशा देओल से दिल को छू लेने वाले मैसेज मिले। ये प्यारे मैसेज तब आए जब हेमा धर्मेंद्र के साथ अपनी जिंदगी के बारे में बात कर रही थीं, जिससे बातचीत और भी खास हो गई।
हेमा मालिनी के लिए पहला सरप्राइज बेटी अहाना देओल का एक भावुक खत था। इसमें अहाना ने अपनी मां की हिम्मत, मेहनत और जीवनभर के समर्पण की जमकर तारीफ की। उन्होंने लिखा कि हेमा उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हैं और उनकी उपलब्धियां हमेशा प्रेरित करती हैं। अहाना ने कहा कि उनकी मां ने उन्हें सिखाया कि मुश्किल हालात में भी खुद पर विश्वास बनाए रखना ही असली हिम्मत है। उन्होंने यह भी कहा कि हेमा और धर्मेंद्र के रिश्ते से ही उन्हें परिवार, प्यार और संस्कारों की सीख मिली। अपनी मां को प्रेरणा बताते हुए अहाना ने लिखा कि उनका जोश, डांस, काम और समाज सेवा का जज्बा आज भी उन्हें हर दिन प्रेरित करता है और वह दुनिया की सबसे अच्छी मां और दादी/नानी हैं।
इसके बाद ईशा देओल का वॉइस मैसेज सुनाया गया, जिसे सुनकर हेमा मालिनी की आंखें नम हो गईं। ईशा ने कहा कि वह अपनी मां से बेहद प्यार करती हैं और उन्हें हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बेटी कहलाने पर गर्व है। उन्होंने अपने माता-पिता का अच्छे संस्कार और बेहतर जिंदगी देने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि उनकी विरासत को आगे बढ़ाना उनके लिए सम्मान की बात है। ईशा ने अपनी मां को मजबूत महिला बताते हुए कहा कि वह हमेशा उनके साथ हैं और हर मुश्किल में उनका सहारा बनेंगी। यह भावुक संदेश सुनकर हेमा मालिनी खुद को रोक नहीं सकीं और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े।
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