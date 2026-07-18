रेखा के शुरुआती स्टेज परफॉर्मेंस का एक मजेदार किस्सा शेयर करते हुए हेमा मालिनी ने बताया, "हमने गुरु जी के निर्देशन में भगवान कृष्ण, रुक्मिणी और सत्यभामा की कहानी पर आधारित एक डांस बैले (Dance Ballet) किया था। उस नाटक में नारद मुनि का किरदार छोटी सी रेखा ने कुचिपुड़ी स्टाइल में निभाया था। नारद मुनि के कॉस्ट्यूम में रेखा बेहद प्यारी लग रही थीं और उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी थी।" हेमा जी ने हंसते हुए कहा कि उस समय उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही छोटी लड़की एक दिन बॉम्बे आकर हिंदी सिनेमा की इतनी बड़ी स्टार बन जाएगी।