'द ब्लफ' स्टार प्रियंका चोपड़ा आने वाले समय में कई बड़े भारतीय और हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाली हैं। करीब 7 साल बाद वो मोस्ट अवेटेड हिंदी फिल्म 'वाराणसी' से इंडियन सिनेमा में जबरदस्त वापसी करने के लिए तैयार हैं। ये फिल्म RRR डायरेक्टर एस.एस. राजामौली के निर्देशन में बन रही है। इस मेगा पैन-इंडिया एडवेंचर फिल्म में प्रियंका महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ लीड रोल में नजर आएंगी। बता दें कि फिल्म 2027 में रिलीज होने वाली है और प्रियंका इसे अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बता चुकी हैं। 2019 की फिल्म 'द स्काई इज पिंक' के बाद सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली चोपड़ा की पहली भारतीय फिल्म 'वाराणसी' में वो मंदाकिनी का किरदार निभा रही हैं।