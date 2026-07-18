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PM मोदी संग मुलाकात से लेकर, SRK के साथ गुपचुप निकाह तक, ‘वाराणसी’ एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा से जुड़ी 5 कॉन्ट्रोवर्सीज

Priyanka Chopra Controversies: ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा के 44वें जन्मदिन पर जानिए उनके 5 सबसे चर्चित विवाद, जिनमें शामिल हैं PM मोदी संग छोटी ड्रेस में मुलाकात से लेकर शाहरुख खान संग शादी की खबर तक।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Jul 18, 2026

Priyanka Chopra Controversies

प्रियंका चोपड़ा, सलमान खान और शाहरुख खान की फोटोज। (फोटो सोर्स: IMDb)

Priyanka Chopra Birthday: ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा जोनस एक ऐसी स्टार हैं जिन्होंने बॉलीवुड और हॉलीवुड, दोनों जगह अपनी शानदार परफॉर्मेंस और एक्टिंग के दम पर दुनिया भर के लाखों लोगों का दिल जीता है। इसमें कोई शक नहीं कि 'पीसी' उन एक्टर्स में से एक हैं जो ग्लोबल लेवल पर छाए हुए हैं। हालांकि, स्टार बनने के साथ विवाद भी जुड़े होते हैं। आज प्रियंका अपना 44वां जन्मदिन मना रही हैं, तो आइए एक्ट्रेस के उन बड़े विवादों पर नजर डालते हैं जिन्होंने उनके फैंस को चौंका दिया था।

"छोटी ड्रेस" में प्रधानमंत्री से मुलाकात

साल 2017 में प्रियंका चोपड़ा ने अपनी बड़ी हॉलीवुड फिल्म 'बेवॉच' के प्रमोशन के दौरान बर्लिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मीटिंग की फोटोज उन्होंने अपने सोशल मीडिया एकाउंट्स पर भी शेयर की थी। इन फोटोज में उन्होंने छोटी ड्रेस पहनी हुई थी, जिसकी वजह से लोगों ने उनकी आलोचना करते हुए उनको काफी ट्रोल किया था।

इस ट्रोलिंग के बाद प्रियंका की मां मधु चोपड़ा ने बताया था कि यह मीटिंग पहले से तय नहीं थी और प्रियंका 'बेवॉच' के प्रमोशन के लिए जा रही थीं, तभी उनकी मुलाकात मिस्टर मोदी से हुई।

इसके बाद प्रियंका चोपड़ा ने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए अपनी मां और खुद की फोटोज शेयर कीं, जिसमें दोनों ने शार्ट ड्रेस पहनी हुई थी।

SRK के साथ प्रियंका चोपड़ा ने किया निकाह

सुपरहिट 'डॉन' सीरीज में साथ काम करने के बाद, शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा हर पार्टी और फंक्शन में साथ देखे जाते थे। उस समय ऐसी अफवाहें थीं कि किंग खान का पीसी के साथ एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से उनकी और उनकी पत्नी गौरी के बीच दरार आ गई थी। असल में, अफवाहें तो यह भी थीं कि दोनों ने 2013 में टोरंटो में गुपचुप तरीके से 'निकाह' (इस्लामिक शादी की रस्म) किया था।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, गौरी खान के करीबी दोस्त और फिल्ममेकर करण जौहर ने एक पार्टी और ट्विटर पर प्रियंका से इन आरोपों के बारे में सवाल भी किए थे। हालांकि, उसी समय पीसी (प्रियंका चोपड़ा) को हॉलीवुड से ऑफर मिल रहे थे, इसलिए उन्होंने वेस्ट में अपने प्रोफेशनल करियर को आगे बढ़ाने के लिए देश छोड़कर अमेरिका जाने का फैसला किया। तब से उन्होंने अपने 'डॉन' को-स्टार के साथ काम नहीं किया है।

करीना कपूर खान पर तीखी टिप्पणी

जब 2010 में पॉपुलर चैट शो 'कॉफी विद करण' में करीना कपूर ने प्रियंका चोपड़ा से उनके बोलने के लहजे (एक्सेंट) के बारे में पूछा, तो प्रियंका ने कहा था कि उनका एक्सेंट वहीं से आया है जहां से उनके बॉयफ्रेंड का है। उन्होंने उस समय करीना के बॉयफ्रेंड और मौजूदा पति सैफ अली खान की ओर इशारा किया था।

नीरव मोदी और प्रियंका चोपड़ा विवाद

प्रियंका चोपड़ा की टीम ने दावा किया कि नीरव मोदी और पंजाब नेशनल बैंक विवाद के बाद उन्होंने नीरव मोदी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था, क्योंकि उन्होंने वो ज्वैलरी कंपनी शुरू की थी जिसकी पीसी ब्रांड एंबेसडर थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने एंडोर्समेंट फीस का भुगतान न करने के लिए नीरव मोदी पर केस भी किया था।

सलमान खान की फिल्म से प्रियंका चोपड़ा का आखिरी वक्त में पीछे हटना

प्रियंका चोपड़ा को सलमान खान की 2019 की फिल्म 'भारत' में उनके साथ काम करना था। लेकिन, शादी की वजह से उन्होंने लास्ट मोमेंट पर फिल्म छोड़ दी, जिससे उनके और सलमान के बीच अनबन हो गई।

प्रियंका चोपड़ा की सालों बाद इंडियन फिल्म

आज ही मेकर्स ने इस फिल्म से प्रियंका का फर्स्ट लुक शेयर किया है।

'द ब्लफ' स्टार प्रियंका चोपड़ा आने वाले समय में कई बड़े भारतीय और हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाली हैं। करीब 7 साल बाद वो मोस्ट अवेटेड हिंदी फिल्म 'वाराणसी' से इंडियन सिनेमा में जबरदस्त वापसी करने के लिए तैयार हैं। ये फिल्म RRR डायरेक्टर एस.एस. राजामौली के निर्देशन में बन रही है। इस मेगा पैन-इंडिया एडवेंचर फिल्म में प्रियंका महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ लीड रोल में नजर आएंगी। बता दें कि फिल्म 2027 में रिलीज होने वाली है और प्रियंका इसे अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बता चुकी हैं। 2019 की फिल्म 'द स्काई इज पिंक' के बाद सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली चोपड़ा की पहली भारतीय फिल्म 'वाराणसी' में वो मंदाकिनी का किरदार निभा रही हैं।

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प्रियंका चोपड़ा

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Updated on:

18 Jul 2026 07:48 am

Published on:

18 Jul 2026 07:48 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / PM मोदी संग मुलाकात से लेकर, SRK के साथ गुपचुप निकाह तक, ‘वाराणसी’ एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा से जुड़ी 5 कॉन्ट्रोवर्सीज

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