SC से राहत के बीच शाहरुख खान का पुराना ट्वीट वायरल: फैन ने पूछा-‘मन्नत’ बेचोगे क्या? किंग खान ने दिया मजेदार जवाब

मुंबई। बॉलीवुड के 'बादशाह' शाहरुख खान और उनका आलीशान बंगला 'मन्नत' इन दिनों सुर्खियों में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मन्नत के रेनोवेशन के काम को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर शाहरुख खान को बड़ी राहत दी है। कोर्ट से मिली राहत के बीच सोशल मीडिया पर शाहरुख खान का एक पुराना मजेदार और दिल छू लेने वाला ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने एक बार फिर प्रशंसकों का दिल जीत लिया है। दरअसल, यह पूरा मामला शाहरुख के एक पुराने सोशल मीडिया सेशन (#AskSRK) का है, जब एक यूजर ने उनसे उनके घर को लेकर एक अजीबोगरीब सवाल पूछ लिया था।