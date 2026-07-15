15 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

SC से राहत के बीच शाहरुख खान का पुराना ट्वीट वायरल: फैन ने पूछा-‘मन्नत’ बेचोगे क्या? किंग खान ने दिया मजेदार जवाब

Shah Rukh Khan Mannat : सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बीच सोशल मीडिया पर शाहरुख खान का एक पुराना मजेदार और दिल छू लेने वाला ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने एक बार फिर प्रशंसकों का दिल जीत लिया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

kamlesh sharma

Jul 15, 2026

Shah Rukh Khan

Shah Rukh Khan Mannat। फोटो पत्रिका नेटवर्क

मुंबई। बॉलीवुड के 'बादशाह' शाहरुख खान और उनका आलीशान बंगला 'मन्नत' इन दिनों सुर्खियों में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मन्नत के रेनोवेशन के काम को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर शाहरुख खान को बड़ी राहत दी है। कोर्ट से मिली राहत के बीच सोशल मीडिया पर शाहरुख खान का एक पुराना मजेदार और दिल छू लेने वाला ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने एक बार फिर प्रशंसकों का दिल जीत लिया है। दरअसल, यह पूरा मामला शाहरुख के एक पुराने सोशल मीडिया सेशन (#AskSRK) का है, जब एक यूजर ने उनसे उनके घर को लेकर एक अजीबोगरीब सवाल पूछ लिया था।

'भाई, मन्नत बेचने वाले हो क्या?'

सोशल मीडिया एक्स पर सवाल-जवाब सेशन (#AskSRK) के दौरान एक यूजर ने शाहरुख खान से सवाल पूछा था, 'भाई, मन्नत बेचने वाले हो क्या?' इस पर शाहरुख खान ने मजेदार जवाब दिया। उन्होंने जवाब देते हुए एक्स पर लिखा,'भाई, मन्नत बिकती नहीं है, सर झुकाकर मांगी जाती है… याद रखोगे तो जिंदगी में कुछ पा सकोगे।' इसके बाद शाहरुख का यह जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

यह ट्वीट अब क्यों हो रहा है वायरल?

दरअसल, बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान के मुंबई स्थित उनके आलीशान बंगले 'मन्नत' के रेनोवेशन को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने मन्नत में दो नई मंजिल जोड़ने के लिए मिली कोस्टल रेगुलेशन जोन (सीआरजेड) मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद से शाहरुख खान का यह पुराना ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

शाहरुख खान का बंगला 'मन्नत' मुंबई के बांद्रा इलाके में समुद्र किनारे स्थित है और यह शहर की सबसे चर्चित संपत्तियों में शामिल है। शाहरुख खान ने साल 2001 में इस संपत्ति को खरीदा था। इसके बाद इसे परिवार की जरूरतों के अनुसार बनवाया। हर साल शाहरुख के जन्मदिन और ईद के मौके पर हजारों फैंस उनके बंगले के बाहर इकट्ठा होते हैं। शाहरुख मन्नत की बालकनी में आकर अपने फैंस का अभिवादन करते हैं। अब इस नए फैसले के बाद मन्नत की हाइट दो मंजिल और बढ़ जाएगी।

शाहरुख खान के खिलाफ फतवा; मौलाना बोले-‘….हिंदू समुदाय के लिए स्थिति लगातार चुनौतीपूर्ण’

ये भी पढ़ें
maulana issues fatwa against shah rukh khan know what is the demand aligarh

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शाहरुख खान

Updated on:

15 Jul 2026 01:09 pm

Published on:

15 Jul 2026 01:08 pm

Hindi News / Entertainment / SC से राहत के बीच शाहरुख खान का पुराना ट्वीट वायरल: फैन ने पूछा-‘मन्नत’ बेचोगे क्या? किंग खान ने दिया मजेदार जवाब

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘तू मर्द नहीं, तूने मुझे मारा’, Lock Upp में पैमिला का वरुण पर फूटा गुस्सा, सबके सामने लगाई जमकर क्लास

Lock Upp
मनोरंजन

मेनोपॉज पर ‘कहानी घर-घर की’ फेम अभिनेत्री श्वेता क्वात्रा का छलका दर्द, बोलीं- थेरेपी से मेरे पीरियड्स वापस आ गए

Shweta Kawaatra On Menopause And Periods
मनोरंजन

‘मुझे फराह खान की बातें बुरी लगती थीं’, ‘Lock Upp 2’ से बाहर आते ही माधुरी ग्रोवर ने बताई सच्चाई

Madhuri Grover on Farah Khan Lock Upp 2
OTT

Lock Upp में योगेश रावत का सीक्रेट खुलते ही हुआ हंगामा, लोग बोले- चीटर के साथ-साथ चोर भी है

Yogesh Rawat Secret Revealed In Lock Upp
मनोरंजन

‘मैं नींबू पानी पिलाऊंगी, मैं दिल्ली जाऊंगी’, 18 दिन की भूख हड़ताल के बाद सोनम वांगचुक के लिए राखी सावंत ने कही ऐसी बात

Rakhi Sawant viral statement
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.