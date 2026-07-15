Lock Upp में योगेश रावत का सीक्रेट खुलते ही हुआ हंगामा, लोग बोले- चीटर के साथ-साथ चोर भी है

Yogesh Rawat Secret Revealed In Lock Upp: नेटफ्लिक्स के चर्चित रियलिटी शो 'लॉकअप सीजन 2' में हर दिन किसी न किसी प्रतियोगी का ऐसा राज सामने आ रहा है, जो दर्शकों को हैरान कर देता है। इस बार शो के कंटेस्टेंट योगेश रावत ने अपनी जिंदगी से जुड़ा ऐसा खुलासा किया, जिसने न सिर्फ घरवालों बल्कि सोशल मीडिया यूजर्स को भी चौंका दिया। योगेश ने स्वीकार किया कि वो पहले मॉल से सामान चुराने यानी शॉपलिफ्टिंग कर चुके हैं और ये सब उन्होंने पैसों की कमी नहीं बल्कि 'थ्रिल' या 'किक' के लिए किया था।