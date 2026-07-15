तीसरी शादी पर फतवा जारी होने के बीच लव जिहाद के आरोप पर बोले आमिर खान, कहा- किसी पत्नी को कन्वर्ट नहीं किया

Aamir Khan On Love Jihad Controversy: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में गौरी स्प्रैट से शादी करने के बाद अभिनेता पर सोशल मीडिया पर 'लव जिहाद' जैसे आरोप लगाए गए। अब आमिर खान ने इन आरोपों पर पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी है और साफ शब्दों में कहा है कि उनके किसी भी रिश्ते में धर्म परिवर्तन का सवाल कभी नहीं आया।