‘हमारे देश को आपकी जरूरत है’, सोनम वांगचुक के अन-शन पर बोलीं शबाना आजमी, स्वरा भास्कर ने भी की मुलाकात

Shabana Azmi On Sonam Wangchuk Health: देश की शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक को लेकर जारी आंदोलन अब सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं रह गया है। बॉलीवुड की कई हस्तियां भी खुलकर अपनी राय रख रही हैं। इसी कड़ी में दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी और अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने भी पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की है। एक ओर शबाना आजमी ने वांगचुक से स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए अनशन समाप्त करने की अपील की, वहीं स्वरा भास्कर खुद जंतर-मंतर पहुंचीं और प्रदर्शनकारियों के बीच मौजूद रहकर आंदोलन के प्रति एकजुटता जताई।