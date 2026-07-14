17 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक के सपोर्ट में उतरीं जीनत अमान, पोस्ट कर सरकार से की अपील

Zeenat Aman on Sonam Wangchuk: एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (Cockroach Janata Party) के साथ भूख हड़ताल शुरू किए हुए 17 दिन हो गए हैं। वहीं, संगठन का कहना है कि उनका मसल मास कम हो रहा है और उन्हें सेहत से जुड़ी परेशानियां हो रही हैं, ऐसे में कई लोगों ने उनके समर्थन में आवाज उठाई है। इन लोगों में बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री जीनत अमान ने भी उनको सुपोत करते हुए भारत सरकार से अपील की है कि बहुत देर होने से पहले एक्टिविस्ट के साथ एक बार शांतिपूर्ण बातचीत की जानी चाहिए।