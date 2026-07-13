‘वो डर से थर-थर कांप रहे थे’, संजय दत्त को 7 साल की सजा दिलाने वाले वकील उज्ज्वल निकम ने किया खुलासा

हालांकि, निकम ने ये भी कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि संजय 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों को रोकने में मदद कर सकते थे। “जब अबू सलेम हथियारों से भरा ट्रक लेकर आया, तो संजय दत्त ने कुछ हथियार रख लिए और बाकी लौटा दिए। मेरा कहना है कि अगर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी होती, तो हम बम धमाकों को रोक सकते थे। साजिश का पर्दाफ़ाश हो सकता था, कई जाने बच सकती थीं, और इसमें शामिल लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता था। उनके खिलाफ मेरी यही शिकायत थी। लेकिन वह आतंकवादी नहीं थे।”