‘देश में डबल इंजन नहीं चल रहा, ये ट्रिपल इंजन चला रहे हैं’, आमिर खान की तीसरी शादी पर शेखर सुमन का तंज

शेखर ने अपने खास मज़ाकिया अंदाज़ में कहा, 'आमिर की पर्सनल लाइफ एक इंजन ड्राइवर जैसी है, जो एक पूरी तरह से काम करने वाली ट्रेन बनाने के लिए पहले दो स्टेशनों पर एक-एक ट्रेन बोगी अलग करता है, अगले स्टेशन पर तीसरी बोगी जोड़ता है, और फिर अगले स्टेशन पर पहली दो बोगियों को वापस जोड़ लेता है। शेखर ने आगे कहा, "उनका टैलेंट बेमिसाल है। वो अनोखे हैं। वो उस इंजन की तरह हैं जिसमें पेट्रोल, इथेनॉल और आइसोब्यूटेनॉल का मिक्चर होता है। लेकिन इसके बावजूद, यह इंजन अभी तक रुका नहीं है और एक नई मंज़िल की ओर पटरी पर आसानी से चल रहा है।"