‘महिलाएं पहले मां होती हैं’, आनंदीबेन पटेल के बयान पर कंगना रनौत का समर्थन, बोलीं- ‘औरतों को देवी-शक्ति कहा जाता है’

दरअसल, आनंदीबेन पटेल ने हाल ही में एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कहा था कि महिलाओं को किसी भी बड़े पेशेवर पद पर पहुंचने से पहले एक अच्छी मां बनने की जिम्मेदारी को समझना चाहिए। उनके इस बयान पर जहां कई लोगों ने समर्थन जताया, तो वहीं कुछ लोगों ने इसे महिलाओं की पेशेवर पहचान को सीमित करने वाला विचार बताया। कंगना रनौत का ये समर्थन ऐसे समय आया है, जब महिलाओं की व्यक्तिगत पसंद, करियर और पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर समाज में लगातार चर्चा हो रही है।