Video: स्टेज पर मंगेतर की बाहों में कूदीं जैस्मीन सैंडलस, फैंस बोले- ‘जब महिला प्यार जताती है तो ऐसा होता है’

बता दें, वीडियो सामने आने के बाद फैंस लगातार कपल को बधाइयां दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "जब एक महिला प्यार की पहल करती है, तब सबसे खूबसूरत जादू होता है।" तो वहीं दूसरे फैन ने कमेंट किया, "मरजानी कितनी खुश लग रही है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं खुद शरमा रही हूं।" एक अन्य यूजर ने लिखा, "आदमी को देखो, वो खुद भी कितनी शर्माते हुए मुस्कुरा रहा है।" इन कमेंट्स ने वीडियो को और भी वायरल बना दिया है। बता दें, दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस शो में जैस्मिन ने अपने कई सुपरहिट गानों से दर्शकों का दिल जीता। उन्होंने 'शरारत', 'जाइए सजना', 'यार ना मिले', 'तरस', 'इल्लीगल वेपन', 'पंजेबा' और 'सिप सिप' जैसे गानों पर दमदार परफॉर्मेंस दी। अब उनके टूर के अगले पड़ाव मुंबई, बेंगलुरु और चंडीगढ़ होंगे।