‘डरना मना है’ से ‘कुछ तो है’ तक जिन फिल्मों ने डराया, वो निकलीं हॉलीवुड फिल्मों की कॉपी!

Bollywood horror remake movies: 90s और 2000 के दशक में बॉलीवुड ने कई ऐसी हॉरर फिल्में बनाई, जिन्होंने दर्शकों को डराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उस समय इन फिल्मों की कहानियां नई और रहस्यमयी लगती थीं, लेकिन समय के साथ फिल्म लवर्स ने पाया कि इनमें से कई फिल्मों की कहानी और कॉन्सेप्ट हॉलीवुड फिल्मों से प्रेरित माने जाते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसी कुछ फेमस फिल्मों के बारे में।