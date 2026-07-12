‘औरत ही औरत की दुश्मन है’,आकांक्षा पर भड़कीं रोडीज विनर आंचल खुराना, बोली-‘टीवी माफिया या बॉलीवुड का सपोर्ट है?’

बता दें, आंचल की इस प्रतिक्रिया के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। इस पर कुछ यूजर्स ने उनके बयान का समर्थन करते हुए कहा कि किसी भी महिला के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी गलत है, जबकि कुछ लोगों ने इसे शो का हिस्सा बताते हुए अलग राय रखी। फिलहाल आकांक्षा और श्रेया का विवाद दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वहीं, आंचल खुराना का बयान इस बहस को और हवा देता नजर आ रहा है। आने वाले एपिसोड्स में ये देखना दिलचस्प होगा कि शो के अंदर ये विवाद किस दिशा में आगे बढ़ता है और क्या दोनों कंटेस्टेंट्स के बीच रिश्ते सामान्य हो पाते हैं या नहीं।