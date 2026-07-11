‘Allience’ के घर में एली गोनी की एंट्री से मचा हंगामा, कुशाल टंडन से हुई बहस, अर्सलान बोले- ‘तू क्रिमिनल थ्रेट मार रहा है’- Video

Aly Goni vs Kushal Tandon: 'द अलायंस' शो के आने वाले एपिसोड में एली गोनी वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के रूप में एंट्री करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और इस एपिसोड का प्रोमो देखकर ऐसा लग रहा है कि वो घर के अंदर कुशाल टंडन द्वारा बनाये गए नियमों का पालन नहीं करेंगे। इसके बजाय, उनकी एंट्री से नया ड्रामा शुरू होने की उम्मीद है। शो के लेटेस्ट प्रोमो में, एली को कुशाल के साथ बहसबाजी और झड़प करते हुए देखा गया है। जैसे ही दोनों आपस में भिड़ते हैं, कुशाल गुस्से में कहते हैं, "प्वाइंट मत कर मेरे को।" एली ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा, "मैं ऐसी ही बात करता हूं।"