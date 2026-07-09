‘तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी’, आकांक्षा चौधरी ने Lock Upp में श्रेया कालरा पर एक के बाद किए पर्सनल कमेंट, भड़का सोशल मीडिया

Akanksha Choudhary Vs Shreya Kalra Fight: नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉकअप: सच या सजा' में हर दिन नए विवाद सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो हुआ उसने दर्शकों को भी हैरान कर दिया। शो की कंटेस्टेंट आकांक्षा चौधरी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रेया कालरा के बीच हुई तीखी बहस अब सोशल मीडिया पर चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गई है। एपिसोड के टेलिकास्ट के बाद कई दर्शकों ने आकांक्षा के बर्ताव की आलोचना करते हुए इसे शो की सबसे विवादित घटनाओं में से एक बताया।