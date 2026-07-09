कीड़ा काटने से एक्टर राजेश शर्मा की बिगड़ी तबीयत पर AICWA हुआ सख्त, प्रोड्यूसर पर हर्जाने की बात, सीएम रेवंत रेड्डी से लगाई गुहार

Rajesh Sharma Insect Bite: बॉलीवुड और बंगाली सिनेमा के दमदार अभिनेता राजेश शर्मा इन दिनों अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रभास की मच अवेटेड फिल्म 'फौजी' की शूटिंग के दौरान एक संदिग्ध जहरीले कीड़े या मकड़ी के काटने के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। अब इस पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है। अभिनेता की गंभीर हालत को देखते हुए ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है और फिल्म निर्माताओं की जवाबदेही तय करने की बात कही है।