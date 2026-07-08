‘मेरी मां, आपका शुक्रिया’, मां उर्मिल पॉल पर जान छिड़कते थे मनीष पॉल, 77 साल में हुआ निधन

मनीष ने कुछ समय पहले मदर्स डे के मौके पर मां के साथ एक तस्वीर शेयर की थी। उन्होंने मां को मदर्स डे विश करते हुए लिखा था- मेरी मां, मेरी बच्चों की मां, सभी चीजों के लिए आपका शुक्रिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उर्मिल पॉल ने बुधवार, 8 जुलाई को दिल्ली में अंतिम सांस ली। फिलहाल उनके निधन की वजह सार्वजनिक नहीं की गई है। बताया जाता है कि मनीष पॉल की जिंदगी और करियर में उनकी मां का अहम योगदान रहा। उन्होंने हर मुश्किल दौर में बेटे का हौसला बढ़ाया और सफलता की राह में हमेशा मजबूत सहारा बनी रहीं।