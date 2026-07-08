‘मुझे लगा मैं मर जाऊंगी’, भाग्यश्री ने शिल्पा शेट्टी के शो को हां कहने पर दिया बयान, बोलीं- मां के साथ वक्त बिताना चाहती थी

Bhagyashree Sharma On Maa Hai Na: सोशल मीडिया की दुनिया में लाखों लोगों का मनोरंजन करने वाली कंटेंट क्रिएटर भाग्यश्री शर्मा, जिन्हें फैंस 'भाग्यब्रो' के नाम से जानते हैं, इन दिनों अपने पहले रियलिटी शो 'मां है ना' को लेकर चर्चा में हैं। कैमरे के सामने हमेशा आत्मविश्वास से नजर आने वाली भाग्यश्री ने हाल ही में अपने इस नए सफर को लेकर कई दिलचस्प और भावुक अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि रियलिटी शो का मंच उनके लिए बिल्कुल अलग अनुभव था, जहां शुरुआत में वह खुद को बेहद असहज महसूस कर रही थीं।