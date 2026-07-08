‘मैं जिंदगी में हमेशा अकेली रहूंगी’, आकांक्षा चमोला ने Lock Upp में तलाक पर फिर की बात, बोली- दोबारा शादी नहीं करूंगी

Akanksha Chamola Opens Up On Divorce (सोर्स- @netflixindia)
Akanksha Chamola Opens Up On Divorce: नेटफ्लिक्स के चर्चित रियलिटी शो 'लॉकअप: सच या सजा' में हर दिन नए खुलासे देखने को मिल रहे हैं। इस बार शो में अभिनेत्री आकांक्षा चमोला ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने सभी का ध्यान खींच लिया। अभिनेता गौरव खन्ना से तलाक की खबर सार्वजनिक करने के बाद अब उन्होंने पहली बार अपने भविष्य की योजनाओं पर भी खुलकर बात की है। आकांक्षा ने साफ शब्दों में कहा कि अब वो दोबारा शादी नहीं करना चाहतीं और अपनी जिंदगी अपने दम पर जीना चाहती हैं।
शो के दौरान साथी कंटेस्टेंट पामेला सेरेना से बातचीत में आकांक्षा ने अपनी भावनाएं साझा कीं। उन्होंने बताया कि कम उम्र में शादी करने के बाद जिंदगी ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है और अब वो खुद को एक नई शुरुआत देने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि अब वो किसी रिश्ते की तलाश में नहीं हैं, बल्कि अपने साथ खुश रहना सीख रही हैं।
बातचीत के दौरान आकांक्षा ने बताया कि उनकी शादी तब हुई थी जब वो महज 24 साल की थीं। पामेला ने उन्हें समझाते हुए कहा कि उनकी उम्र अभी भी कम है और भविष्य में उन्हें फिर से प्यार मिल सकता है। लेकिन इस पर आकांक्षा ने बेहद स्पष्ट जवाब दिया।
उन्होंने कहा कि अब वो दोबारा शादी करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचतीं। उनके मुताबिक, उन्होंने अपने जीवन का वो अध्याय पीछे छोड़ दिया है और अब वह अपनी नई जिंदगी पर ध्यान देना चाहती हैं।
आकांक्षा चमोला ने यह भी बताया कि तलाक के बाद उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि वो पहली बार पूरी तरह आजाद होकर रहेंगी। उन्होंने कहा कि अब तक वह कभी माता-पिता के घर में रहीं या फिर शादी के बाद पति के साथ। लेकिन अब पहली बार उनका अपना घर होगा, जहां वह अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकेंगी।
आकांक्षा ने बातचीत के दौरान ये भी साफ किया कि फिलहाल वो अपनी पूरी जिंदगी अकेले बिताने के फैसले पर कायम हैं। उनका कहना है कि उन्हें अब किसी रिश्ते की जरूरत महसूस नहीं होती। वो अपने करियर, खुद की पहचान और अपने सपनों पर ध्यान देना चाहती हैं।
आकांक्षा चमोला ने लॉकअप के प्रीमियर एपिसोड में ही अपने और गौरव खन्ना के अलग होने की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि दोनों पिछले करीब एक साल से अलग रह रहे हैं और यह बात अब तक सार्वजनिक नहीं हुई थी।
उन्होंने ये भी साफ किया था कि दोनों का अलग होना आपसी सहमति से हुआ है। उनके अनुसार, उनके और गौरव के बीच किसी तरह की कड़वाहट नहीं है और दोनों आज भी एक-दूसरे से बातचीत करते हैं। हालांकि समय के साथ उन्हें एहसास हुआ कि दोनों की जिंदगी के लक्ष्य और भविष्य की सोच अलग-अलग हैं, इसलिए अलग होना ही बेहतर फैसला था।
आकांक्षा के खुलासे के बाद अभिनेता गौरव खन्ना ने भी मीडिया से बातचीत में अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने बिना विवाद पैदा किए कहा था कि उनके मन में आज भी आकांक्षा के लिए सम्मान और प्यार है। उन्होंने ये भी कहा कि वह हमेशा उनकी सफलता की कामना करते हैं और लॉकअप में उनके सफर के लिए शुभकामनाएं देते हैं।
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