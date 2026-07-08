‘मैं जिंदगी में हमेशा अकेली रहूंगी’, आकांक्षा चमोला ने Lock Upp में तलाक पर फिर की बात, बोली- दोबारा शादी नहीं करूंगी

Akanksha Chamola Opens Up On Divorce: नेटफ्लिक्स के चर्चित रियलिटी शो 'लॉकअप: सच या सजा' में हर दिन नए खुलासे देखने को मिल रहे हैं। इस बार शो में अभिनेत्री आकांक्षा चमोला ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने सभी का ध्यान खींच लिया। अभिनेता गौरव खन्ना से तलाक की खबर सार्वजनिक करने के बाद अब उन्होंने पहली बार अपने भविष्य की योजनाओं पर भी खुलकर बात की है। आकांक्षा ने साफ शब्दों में कहा कि अब वो दोबारा शादी नहीं करना चाहतीं और अपनी जिंदगी अपने दम पर जीना चाहती हैं।