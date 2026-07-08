8 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

‘मैं जिंदगी में हमेशा अकेली रहूंगी’, आकांक्षा चमोला ने Lock Upp में तलाक पर फिर की बात, बोली- दोबारा शादी नहीं करूंगी

Akanksha Chamola Opens Up On Divorce: लॉकअप में एक बार फिर आकांक्षा चमोला ने गौरव खन्ना के साथ अपने तलाक को लेकर बात की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jul 08, 2026

Akanksha Chamola Opens Up On Divorce

Akanksha Chamola Opens Up On Divorce (सोर्स- @netflixindia)

Akanksha Chamola Opens Up On Divorce: नेटफ्लिक्स के चर्चित रियलिटी शो 'लॉकअप: सच या सजा' में हर दिन नए खुलासे देखने को मिल रहे हैं। इस बार शो में अभिनेत्री आकांक्षा चमोला ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने सभी का ध्यान खींच लिया। अभिनेता गौरव खन्ना से तलाक की खबर सार्वजनिक करने के बाद अब उन्होंने पहली बार अपने भविष्य की योजनाओं पर भी खुलकर बात की है। आकांक्षा ने साफ शब्दों में कहा कि अब वो दोबारा शादी नहीं करना चाहतीं और अपनी जिंदगी अपने दम पर जीना चाहती हैं।

पामेला सेरेना से आकांक्षा ने शेयर की बातें

शो के दौरान साथी कंटेस्टेंट पामेला सेरेना से बातचीत में आकांक्षा ने अपनी भावनाएं साझा कीं। उन्होंने बताया कि कम उम्र में शादी करने के बाद जिंदगी ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है और अब वो खुद को एक नई शुरुआत देने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि अब वो किसी रिश्ते की तलाश में नहीं हैं, बल्कि अपने साथ खुश रहना सीख रही हैं।

कम उम्र में हुई थी शादी

बातचीत के दौरान आकांक्षा ने बताया कि उनकी शादी तब हुई थी जब वो महज 24 साल की थीं। पामेला ने उन्हें समझाते हुए कहा कि उनकी उम्र अभी भी कम है और भविष्य में उन्हें फिर से प्यार मिल सकता है। लेकिन इस पर आकांक्षा ने बेहद स्पष्ट जवाब दिया।

उन्होंने कहा कि अब वो दोबारा शादी करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचतीं। उनके मुताबिक, उन्होंने अपने जीवन का वो अध्याय पीछे छोड़ दिया है और अब वह अपनी नई जिंदगी पर ध्यान देना चाहती हैं।

पहली बार अकेले रहेंगी आकांक्षा

आकांक्षा चमोला ने यह भी बताया कि तलाक के बाद उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि वो पहली बार पूरी तरह आजाद होकर रहेंगी। उन्होंने कहा कि अब तक वह कभी माता-पिता के घर में रहीं या फिर शादी के बाद पति के साथ। लेकिन अब पहली बार उनका अपना घर होगा, जहां वह अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकेंगी।

'अब जिंदगी अकेले ही बिताऊंगी'

आकांक्षा ने बातचीत के दौरान ये भी साफ किया कि फिलहाल वो अपनी पूरी जिंदगी अकेले बिताने के फैसले पर कायम हैं। उनका कहना है कि उन्हें अब किसी रिश्ते की जरूरत महसूस नहीं होती। वो अपने करियर, खुद की पहचान और अपने सपनों पर ध्यान देना चाहती हैं।

शो के प्रीमियर में किया था तलाक का खुलासा

आकांक्षा चमोला ने लॉकअप के प्रीमियर एपिसोड में ही अपने और गौरव खन्ना के अलग होने की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि दोनों पिछले करीब एक साल से अलग रह रहे हैं और यह बात अब तक सार्वजनिक नहीं हुई थी।

उन्होंने ये भी साफ किया था कि दोनों का अलग होना आपसी सहमति से हुआ है। उनके अनुसार, उनके और गौरव के बीच किसी तरह की कड़वाहट नहीं है और दोनों आज भी एक-दूसरे से बातचीत करते हैं। हालांकि समय के साथ उन्हें एहसास हुआ कि दोनों की जिंदगी के लक्ष्य और भविष्य की सोच अलग-अलग हैं, इसलिए अलग होना ही बेहतर फैसला था।

गौरव खन्ना ने भी दी थी प्रतिक्रिया

आकांक्षा के खुलासे के बाद अभिनेता गौरव खन्ना ने भी मीडिया से बातचीत में अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने बिना विवाद पैदा किए कहा था कि उनके मन में आज भी आकांक्षा के लिए सम्मान और प्यार है। उन्होंने ये भी कहा कि वह हमेशा उनकी सफलता की कामना करते हैं और लॉकअप में उनके सफर के लिए शुभकामनाएं देते हैं।

'

खबर शेयर करें:

Updated on:

08 Jul 2026 07:53 am

Published on:

08 Jul 2026 07:53 am

Hindi News / Entertainment / ‘मैं जिंदगी में हमेशा अकेली रहूंगी’, आकांक्षा चमोला ने Lock Upp में तलाक पर फिर की बात, बोली- दोबारा शादी नहीं करूंगी

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Lock Upp में सुनीता आहूजा का गोविंदा वाला गेमप्लान? खेल रही Sympathy Card? लोगों ने उठाए सवाल

Sunita Ahuja In LockUpp
मनोरंजन

‘कुछ कुछ होता है’ फिल्म के मुरीद हुए पीएम मोदी, इंडोनेशिया में किया जिक्र, करण जौहर ने अब कहा शुक्रिया

PM Narendra Modi Mentions Kuch Kuch Hota Hai
बॉलीवुड

शिवांगी जोशी की झड़प पर भड़के हर्षद चोपड़ा, इंटरनेट ने दिया ‘सस्ता कबीर सिंह’ का टैग, Lock Upp VIDEO चर्चा में

Lock Upp Season 2
OTT

‘मेरे 3 साल के बेटे की मौत की दुआ की गई’, 7 मिनट के वीडियो में ट्रोलिंग पर छलका चिन्मयी श्रीपदा का दर्द

Chinmayi Sripaada Online Abuse:
टॉलीवुड

‘Sounds Like Saiyaara’, ‘आवारापन 2’ के पहले गाने ‘वे जुनून’ पर बंट गए फैंस, किसी ने कहा ‘डीसेंट’, तो किसी ने बताया कॉपी!

Awarapan 2
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.