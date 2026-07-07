शिवांगी जोशी की झड़प पर भड़के हर्षद चोपड़ा, इंटरनेट ने दिया ‘सस्ता कबीर सिंह’ का टैग, Lock Upp VIDEO चर्चा में

एक यूजर ने लिखा कि हर्षद को "कबीर सिंह बनने की जरूरत नहीं, वो हर्षद चोपड़ा ही काफी हैं।" तो वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट की कि हर्षद ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे वो अभी भी किसी टीवी शो की शूटिंग कर रहे हों, जबकि ये एक रियलिटी शो है। इसके साथ ही, एक अन्य यूजर ने उनके व्यवहार की आलोचना करते हुए उन्हें "सस्ता कबीर सिंह" बताया और कहा कि जो दूसरों को शांत रहने की सलाह देते हैं, वही खुद गुस्से में श्रेया की ओर बढ़ गए।