ZEE5 से हटाए जाने और IMDb से गायब हुई रेटिंग के बीच ‘सतलुज’ एक्ट्रेस गीतिका विद्या का छलका दर्द, बोलीं- ‘फिल्म की आवाज दबा दी गई’

फिल्म 'सतलुज' को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। ZEE5 से हटाए जाने के बाद अब फिल्म की IMDb रेटिंग भी प्लेटफॉर्म से गायब हो गई है। रिलीज के बाद फिल्म को IMDb पर 9.5 की शानदार रेटिंग मिली थी, लेकिन बुधवार को ये रेटिंग अचानक दिखाई देना बंद हो गई, जबकि उसी समय रिलीज हुई दूसरी फिल्मों की रेटिंग सामान्य रूप से उपलब्ध थी। इस पर फिल्म के लेखक निरेन भट्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि उन्हें इस बारे में किसी तरह की कोई आधिकारिक जानकारी या सूचना नहीं दी गई। वहीं, फिल्म निर्माता संजय गुप्ता ने भी सोशल मीडिया पर इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सवाल उठाए।