कीड़े काटने से ‘स्पेशल 26’ फेम राजेश शर्मा की बिगाड़ी हालत, पैर से घुटने तक फैला इंफेक्शन, अस्पताल में भर्ती

एक्टर सुदीपा चटर्जी ने राजेश शर्मा के परिवार की ओर से सोशल मीडिया पर जारी एक प्रेस नोट में बताया कि ये घटना हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में शूटिंग के दौरान हुई। पैकअप के बाद राजेश शर्मा घने पेड़ों वाले इलाके में स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें किसी कीड़े या जहरीली मकड़ी के काटने का एहसास हुआ। बता दें, शुरुआत में मामला गंभीर नहीं लगा, इसलिए उन्होंने तुरंत मेडिकल सहायता नहीं ली और सामान्य रूप से अपनी दिनचर्या जारी रखी।