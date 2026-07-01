सिर्फ कुछ सेकंड लेकिन छा गईं तारा सुतारिया! ‘Toxic’ का सबसे बड़ा सीक्रेट बनीं एक्ट्रेस!

Toxic a fairy tale for grown ups: यश की मोस्ट अवेडेट फिल्म 'Toxic: A Fairytale for Grown-Ups' का नया 'Ladies & Ladies' टीजर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा जिस किरदार की हो रही है, वो हैं तारा सुतारिया। हालांकि, टीजर में उनकी मौजूदगी कुछ ही सेकंड की है, लेकिन उनका नया लुक और रहस्यमयी अंदाज दर्शकों की उत्सुकता बढ़ाने के लिए काफी साबित हुआ है। बता दें, फैंस अब ये जानने को बेताब हैं कि आखिर फिल्म में तारा का किरदार क्या है और कहानी में उनकी भूमिका कितनी खास होगी।