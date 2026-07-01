इमोशन Vs एक्शन! ‘आवारापन 2’ और ‘Toxic’ की टक्कर में कौन बनेगा बॉक्स ऑफिस का असली किंग?

फिल्म इंडस्ट्री में जब 2 बड़ी फिल्मों की रिलीज करीब-करीब होती है, तो बॉक्स ऑफिस पर प्रतिस्पर्धा और भी मजेदार हो जाती है। हालांकि, अंतिम फैसला हमेशा दर्शकों के हाथ में होता है। अगर दोनों फिल्मों का कंटेंट मजबूत रहा, तो दोनों अपनी-अपनी जगह सफल हो सकती हैं। फिलहाल, दोनों फिल्मों को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा है। अब सभी की निगाहें उनकी रिलीज पर टिकी हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि दर्शक बड़े पर्दे पर हाई-वोल्टेज एक्शन को ज्यादा पसंद करते हैं और फिर इमोशन्स से जुड़ी कहानी उनके दिलों पर राज करती है। तो यही तय करेगा कि इस मोस्ट अवेडेट मुकाबले में बॉक्स ऑफिस का असली विजेता कौन बनता है।