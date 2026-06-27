“महिलाएं खतरनाक हैं, पुरुषों सावधान रहो”, केतन अग्रवाल पर फिल्म बनाने पर डायरेक्टर राहुल रविंद्र ने दिया बयान

अपनी बात के अंत में राहुल ने उस मांग पर सीधा प्रहार किया, जिसमें उनसे पुरुषों पर होने वाले अत्याचार पर फिल्म बनाने को कहा जा रहा था। उन्होंने गुस्से में लिखा, "मुझे पुरुषों पर महिलाओं के अत्याचारों के बारे में एक फ़िल्म बनानी चाहिए और मैं बनाऊँगा। अब समय आ गया है। ऐसा लगता है कि हर साल महिलाओं द्वारा पुरुषों की एक-दो विवादास्पद हत्याएँ होती हैं, इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। मैं एक ऐसी फ़िल्म बनाऊँगा जो उन्हें और बड़े पैमाने पर भारतीय महिलाओं की ज़हरीली सोच को बेनकाब करेगी।" निर्देशक का यह बयान साफ तौर पर उन लोगों के लिए एक करारा थप्पड़ है जो सिनेमा को एकतरफा चश्मे से देखते हैं।