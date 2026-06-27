Welcome 2 The Jungle Box Office Collection Day 1: ओपनिंग पर छप्परफाड़ हुआ कलेक्शन, पहले दिन टूटे अक्षय कुमार की इन फिल्मों के रिकॉर्ड

कॉमेडी से भरपूर 'वेलकम टू द जंगल' ने बॉक्स ऑफिस पर बेहद दमदार शुरुआत की है। फिल्म ने गुरुवार को आयोजित हुए पेड प्रिव्यूज (Paid Previews) से ही 3.75 करोड़ रुपये बटोर लिए थे। ऐसे में शुक्रवार को रिलीज हुई फिल्म को लेकर सैकनिल्क' (Sacnilk) के आंकड़े सामने आए हैं। जिसके मुताबित 'वेलकम टू द जंगल' ने पहले दिन भारत में 15 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है। इसमें पेड प्रिव्यूज की कमाई भी जोड़ दी जाए तो फिल्म की कुल ओपनिंग 18.75 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है। वहीं, पहले दिन का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन करीब 29 करोड़ रुपये रहा है।