परवीन बाबी के लिए पिता कबीर बेदी के मां को छोड़ने पर पूजा बेदी ने की बात, बोलीं- दो लोगों ने तीसरे शख्स को अपने रिश्ते में आने दिया

पूजा बेदी ने परवीन बाबी पर की बात ( फोटो सोर्स- IMDb)
Pooja Bedi On Parveen Babi: बॉलीवुड अभिनेत्री और टीवी होस्ट पूजा बेदी ने हाल ही में अपने माता-पिता कबीर बेदी और दिवंगत क्लासिकल डांसर प्रतिमा बेदी के रिश्ते को लेकर खुलकर बात की। पूजा का बचपन सामान्य परिवारों से काफी अलग रहा। उनके माता-पिता अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी उदार सोच रखते थे। यही वजह है कि बचपन से ही पूजा ने रिश्तों को एक अलग नजरिए से समझा।
पूजा बेदी अभिनेता कबीर बेदी और मशहूर डांसर एवं मॉडल प्रतिमा बेदी की बेटी हैं। उनके माता-पिता की शादीशुदा जिंदगी पारंपरिक सोच से अलग थी। पूजा ने बताया कि उनके घर में कई विषयों पर खुलकर बातचीत होती थी और उन्हें कभी माता-पिता के रिश्ते की परेशानियों का जिम्मेदार महसूस नहीं कराया गया।
पूजा के मुताबिक, उनके माता-पिता ने उन्हें हमेशा प्यार, सहयोग और अपनापन दिया। उनके रिश्ते में उतार-चढ़ाव आए, लेकिन इसका असर उन्होंने बेटी पर नहीं पड़ने दिया। यही कारण है कि पूजा आज भी अपने माता-पिता को अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण प्रेरणास्रोतों में गिनती हैं।
कबीर बेदी और प्रतिमा बेदी ने 1974 में अलग होने का फैसला किया था। लेकिन तलाक के बाद भी दोनों के बीच ऐसा व्यवहार नहीं रहा जिससे उनकी बेटी को किसी एक पक्ष को चुनना पड़े। पूजा ने बताया कि उनके माता-पिता ने अलग होने के बावजूद एक-दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखा।
पूजा के लिए यह अनुभव इतना खास रहा कि बाद में जब उनकी खुद की शादी टूटी, तो उन्होंने अपने माता-पिता से सीखी बातों को अपनाया। फरहान फर्नीचरवाला के साथ पूजा बेदी की शादी 1994 में हुई थी और दोनों 2003 में अलग हो गए। इस रिश्ते से उनके दो बच्चे अलाया एफ और ओमर हैं। इसी इंटरव्यू में पूजा ने ये भी बताया कि परवीन बाबी उनके माता-पिता के रिश्ते में आईं क्योंकि उस रिश्ते में एक स्पेस था। इसमें किसी भी तीसरे शख्स की कोई गलती नहीं है।
पूजा बेदी ने अपने माता-पिता के रिश्ते को एक उदाहरण के तौर पर देखा। उनका मानना है कि किसी रिश्ते का खत्म होना जरूरी नहीं कि नफरत या दुश्मनी के साथ हो। उनके मुताबिक, उनके माता-पिता ने शादी के दौरान अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जिया और अलग होने के बाद भी रिश्ते की गरिमा कायम रखी।
इसी सोच को उन्होंने अपने रिश्ते में भी लागू किया। पूजा के अनुसार, फरहान के साथ उन्होंने शादी की, साथ में जिंदगी बिताई और जब अलग होने का फैसला किया तो उसे भी सम्मानजनक तरीके से पूरा किया।
पूजा ने अपने पिता की दूसरी शादी का एक दिलचस्प किस्सा भी साझा किया। जब कबीर बेदी ने सुजैन हम्फ्रीज से शादी की, तो पूजा ने उनके साथ सहज रिश्ता बनाए रखा। उन्होंने बताया कि पिता की दूसरी पत्नी का परिवार का हिस्सा बनना उनके लिए किसी असहज अनुभव जैसा नहीं था। ये किस्सा बताता है कि पूजा के परिवार में रिश्तों को केवल सामाजिक रिश्तों के तय खांचों में नहीं देखा जाता था। वह अपने परिवार के सदस्यों को उनके रिश्तों के नाम से ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव से देखती हैं।
पूजा बेदी ने अपने करियर की शुरुआत फिल्मों और विज्ञापनों से की। वह आमिर खान और आयशा झुल्का स्टारर 'जो जीता वही सिकंदर', 'लुटेरे' और 'आतंक ही आतंक' जैसी फिल्मों में नजर आईं। इसके अलावा उन्होंने टीवी पर भी अपनी पहचान बनाई।
पूजा 'झलक दिखला जा' के पहले सीजन में दिखाई दी थीं। इसके बाद उन्होंने 'फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी' में भी हिस्सा लिया। कॉलम लिखने से लेकर टीवी और फिल्मों तक, पूजा बेदी ने मनोरंजन जगत में कई अलग-अलग भूमिकाएं निभाई हैं। उनकी निजी जिंदगी और रिश्तों को लेकर बेबाक सोच आज भी उन्हें चर्चा में बनाए रखती है।
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