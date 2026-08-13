परवीन बाबी के लिए पिता कबीर बेदी के मां को छोड़ने पर पूजा बेदी ने की बात, बोलीं- दो लोगों ने तीसरे शख्स को अपने रिश्ते में आने दिया

पूजा ने अपने पिता की दूसरी शादी का एक दिलचस्प किस्सा भी साझा किया। जब कबीर बेदी ने सुजैन हम्फ्रीज से शादी की, तो पूजा ने उनके साथ सहज रिश्ता बनाए रखा। उन्होंने बताया कि पिता की दूसरी पत्नी का परिवार का हिस्सा बनना उनके लिए किसी असहज अनुभव जैसा नहीं था। ये किस्सा बताता है कि पूजा के परिवार में रिश्तों को केवल सामाजिक रिश्तों के तय खांचों में नहीं देखा जाता था। वह अपने परिवार के सदस्यों को उनके रिश्तों के नाम से ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव से देखती हैं।