‘जनरेशन गटर’ वाले विवादित बयान पर कंगना रनौत ने मारी पलटी, बोलीं- युवाओं को नहीं कहा

Kangana Ranaut clarification Generation Gutter statement: दिल्ली में हुए NEET पेपर लीक आंदोलन के सपोर्ट में लोग सामने आए तो कई ने इसे खराब बताया। वहीं, एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी युवाओं को लेकर बयान दिया था। उन्होंने Gen Z को जनरेशन गटर कहा था। जिसके बाद से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। अब एक्ट्रेस अपने उस विवादित बयान की वजह से मुश्किल में फंसती नजर आ रही हैं। कंगना रनौत पर केस दर्ज हुआ है। वहीं अब कंगना ने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनका वो बयान युवाओं के लिए नहीं था। बल्कि उन्होंने उन लोगों को कहा था जो "खुद को कॉकरोच कहते हैं"