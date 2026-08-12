भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी करने वालों को कंगना रनौत का जवाब, बताया- भगवद गीता में क्या है इसका अंजाम

वीडियो में युवती ने भगवद गीता के अध्याय 16 के श्लोक 18 का हवाला देते हुए समझाया कि भगवान श्री कृष्ण खुद बताते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति के लोग झूठे अहंकार, बल, घमंड और क्रोध के वश में होकर भगवान और धर्म की निंदा करते हैं। यानी जो लोग धर्म का अपमान करते हैं, वह वास्तव में अपने तीव्र अहंकार की वजह से ऐसा मूर्खतापूर्ण बात करते हैं। आगे अध्याय 9 के श्लोक 11 का संदर्भ देते हुए बताया गया कि ऐसे अज्ञानी लोग भगवान की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाते और उनका मजाक उड़ाते हैं। वह यह भूल जाते हैं कि ईश्वर हर जीव के दिल में वास करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाकर वह खुद ईश्वर का ही अपमान कर रहे होते हैं।